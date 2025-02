«Κρήτη: Μουσική της Αντίστασης»

Η έμπνευση της εκδήλωσης

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Echoes of the Great Catastrophe: Re-Sounding Anatolian Greekness in Diaspora» κυκλοφόρησε το 2021 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Μίσιγκαν και πραγματεύεται την ιστορία μιας οικογένειας που μετανάστευσε από τη Λέσβο στην Αμερική το 1923 και κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη μουσική της μνήμη. Έχει βραβευτεί για την έρευνά του από το Ίδρυμα Fulbright, την Ένωση Νεοελληνικών Σπουδών, την Εταιρεία Εθνομουσικολογίας και την Αμερικανική Μουσικολογική Εταιρεία, ενώ έχει ανακηρυχθεί δύο φορές ‘Master Artist’ από το Florida Folklife Program.