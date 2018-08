KROMA Magazine: Δύο δημιουργικοί Έλληνες καινοτομούν, εκδίδοντας σε app το Νο1 περιοδικό Τέχνης στον κόσμο

«Νομίζω ότι είναι ώρα να πάρουμε την ιστορία του digital publishing εν γένει και του Kroma κατ΄επέκταση» τους λέω.

«Όλα ξεκίνησαν όταν το 2010 ανακοινώθηκε το πρώτο iPad», λέει ο Γιάννης. «Ένας υπολογιστής tablet, του οποίου η κύρια λειτουργία ήταν η ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών. Σε αυτό το μεγάλο νέο μέσο, όλοι οι παραδοσιακοί εκδότες είχαν τη δυνατότητα πλέον να μεταφέρουν την έντυπη έκδοση τους στον ψηφιακό κόσμο. Περιοδικά κολοσσοί όπως τα Wired, Τime, National Geographic και δεκάδες χιλιάδες ακόμη, δημιούργησαν πλούσιες δραδραστικές ψηφιακές εκδόσεις παράλληλα με την έντυπη κυκλοφορία τους.

Στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν μερικές δεκάδες τίτλοι από όλο το φάσμα της ενημέρωσης. Ο ίδιος συμμετείχα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μερικών από αυτά όπως το Cool Greece, LiFO, Deasy, αλλά και στο αμερικάνικο Live Design. Ωστόσο, ο συνδυασμός της κρίσης με την εκτόνωση του αρχικού ενδιαφέροντος για τα tablets, οδήγησε στην κατάργηση των περισσότερων εκδόσεων.

Σε εκείνο το σημείο, όπου τα smartphones επανακτούσαν τα σκήπτρα έναντι των tablets, ωρίμασε η σκέψη να σχεδιάσουμε τα περιοδικά τσέπης προσαρμόζοντας την ύλη ενός περιοδικού σε μια οθόνη που χωράει στην παλάμη μας. Η αγάπη μας για τα περιοδικά, τις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και την τέχνη μας οδήγησε στο KROMA Art Magazine».

Τι έχετε κατορθώσει μέχρι σήμερα;

Κοίτα, πλέον διανύουμε τον τρίτο χρόνο του περιοδικού. Φέτος το Kroma βραβεύτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά με Digital Media Award (Best Mobile Edition, Best App, Best Smartphone / Tablet Magazine). Στις σελίδες του, έχουμε φιλοξενήσει 78 καλλιτέχνες, 86 εκδηλώσεις, περισσότερες από 700 εικόνες έργων τέχνης. Οι καλλιτέχνες και τα έργα τους καλύπτουν όλες τις μορφές της Τέχνης, από τη ζωγραφική ως τη γλυπτική και από την χαρακτική ως τη φωτογραφία. Στο περιοδικό μας, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει video, να διαβάσει συνεντεύξεις, κείμενα για βιβλία, αρχιτεκτονική, νέα και απόψεις, πολιτιστικές δράσεις.

Στόχος σας;

Ο ελληνικός πολιτισμός και οι Έλληνες καλλιτέχνες να προβάλλονται μέσα από τις σελίδες του Kroma με έναν μοναδικό τρόπο σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πως το καταφέρνουμε γιατί νιώθουμε μεγάλη αγάπη και αποδοχή του περιοδικού μας από τους Έλληνες δημιουργούς. Επιδιώκουμε να εμπλουτίζουμε και να διευρύνουμε συνεχώς τη θεματολογία μας σε όλο το φάσμα του Πολιτισμού, να εντάξουμε ενότητες όπως η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, εγχώριες και διεθνείς τάσεις, καθώς και να σχεδιάσουμε αφιερωματικά τεύχη. Επίσης συμμετέχουμε και στηρίζουμε επικοινωνιακά τα μεγάλα πολιτιστικά events όπως η Art Athina, ADAF, Platforms Project, αλλά και εκατοντάδες άλλα.

Δεν ασχολείστε, όμως, μόνο με το περιοδικό Kroma αλλά διοργανώνετε και εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, όλα με μια δόση φρέσκου αέρα και πρωτοπορίας.

Ξεκινήσαμε με το περιοδικό και μέσα από την τριβή μας με τον χώρο του Πολιτισμού, διακρίναμε στοιχεία και στερεότυπα στα οποία θέλουμε να δώσουμε το δικό μας αποτύπωμα, να φέρουμε νέες ιδέες. Γι αυτό, δημιουργήσαμε τη διεθνή πλατφόρµα σύγχρονης Τέχνης & Πολιτισµού KROMA. Κεντρικοί άξονες της είναι η έντονη κοινωνική δράση σε συνεργασία με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή. Επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά διαφόρων ηλικιών με σκοπό την ευαισθητοποιήση τους μέσα από την τέχνη, αλλά και για την τέχνη.

«Έχουμε επικεντρωθεί στις εκδηλώσεις KROMA One-Off και στα εκπαιδευτικά προγράμματα», συνεχίζει η Ειρήνη Γουγουγιάννη.

Γιατί One- Off; «Μια κι έξω» δε σημαίνει;

Η ιδιαιτερότητα του KROMA One-Off είναι πως έχει διάρκεια μία ημέρα. Η ιδέα προέκυψε από τη συνθήκη πως ούτως ή άλλως, συνήθως, το κοινό επισκέπτεται μία και μοναδική φορά κάθε εκδήλωση. Οι εκθέσεις μιας μέρας γνωρίζουν πρωτόγνωρη επιτυχία, έχουν δεχτεί χιλιάδες επισκέπτες και έχουν αναγνωριστεί, όχι μόνο από την καλλιτεχνική κοινότητα αλλά και από το απλό κοινό, ως ένα καινοτόμο project, ως μια αναγέννηση και αυθεντική έκφραση της μοντέρνας ελληνικής Τέχνης.

«Το KROMA επιθυμεί να φέρει την Τέχνη εκεί που συχνάζει ο κόσμος αντί να τον καλεί σε χώρους «αποστειρωμένους», ειδικά διαμορφωμένους για αυτήν. Κάνει τους ανθρώπους να απολαύσουν την εικαστική δημιουργία στα στέκια τους, να μπορούν να συναντιούνται και να ανταλλάζουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με όσα βλέπουν», συνεχίζει η ίδια. «Οι εκθέσεις one- off στη μια τους μέρα που διαρκούν γίνονται παρουσία του καλλιτέχνη, ώστε όποιος απ’ το κοινό επιθυμεί, να μπορεί να τον γνωρίσει. Απευθύνονται σε όλη την οικογένεια, μέσω θεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πλαισιώνονται από παράλληλες δράσεις όπως live performances, συναυλίες, dj sets, θεατρικές παραστάσεις, προγράμματα προβολών, workshops κ.α.»