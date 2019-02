«Leading the Learning Enterprise»: Πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Alba Graduate Business School

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το τμήμα Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece διοργανώνει το πρόγραμμα Leading the Learning Enterprise: Strategic Management of Learning & Development, σχεδιασμένο αποκλειστικά για στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής Εκπαίδευσης. Το σεμινάρια θα προσφέρονται από 4 Μαρτίου έως 21 Μαΐου, έχουν συνολική διάρκεια 72 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Alba στο κέντρο της Αθήνας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2019

Early booking: έως 10 Φεβρουαρίου 2019

Σκοπός των σεμιναρίων

Με την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ο ρόλος των στελεχών οργανωσιακής εκπαίδευσης μεταβάλλεται δραστικά και διαρκώς. Πλέον τα στελέχη καλούνται να συνθέσουν τη σύγχρονη κατανόηση της στρατηγικής, της μάθησης και της τεχνολογίας με περιβάλλοντα μάθησης και περιεχόμενα γνώσης. Nα συνδέσουν τους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών με τις ανάγκες προσωπικής κι επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών τους, καθώς και με τις δεξιότητες και τους τρόπους σκέψης και συνεργασίας που θα οδηγήσουν τους οργανισμούς σε νέες στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις.

Ήδη στα προηγούμενα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότερα από 45 στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων κι Οργανωσιακής Εκπαίδευσης από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του τραπεζικού χώρου, της φαρμακευτικής αγοράς, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων, των υπηρεσιών, κ.ά.