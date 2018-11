Leon of Athens και Katerine Duska πρώτη φορά μαζί στη Θεσσαλονίκη

Ο Leon of Athens και η Katerine Duska εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στo Spacelab της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου.

Οι δύο τραγουδοποιοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ονομάτων που έχει εξάγει μουσικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, με live στην Ελλάδα και περιοδείες το εξωτερικό αλλά και εξαιρετικές κριτικές από σημαντικά διεθνή Μέσα.

O Leon of Athens ανεβαίνει στη σκηνή του Spacelab στο τέλος του 2018, μιας χρονιάς γεμάτη σημαντικές στιγμές και διακρίσεις: Συμμετοχή σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ (South by Southwest, Firefly, Okeechobee, Summerfest) δίπλα σε ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Killers, Arcade Fire, Kendrick Lamar και Eminem, βραβεύσεις όπως το πρώτο βραβείο που κέρδισε στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού ‘Unsigned Only’ ανάμεσα σε 6000 υποψήφιους από 95 χώρες.

Σημειώνεται επίσης, ότι τραγούδι του συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα ‘Ones to watch’ της Live Nation. Το 2018 όμως είναι και η χρονιά που κυκλοφόρησε το νέο του album “Xenos” - σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds) από την Μinos EMI/Universal - το οποίο τον οδήγησε σεσυνεργασίες με δημιουργούς όπως ο Ευθύμης Φιλίππου, οι Rootlessroot, ο Γιάννης Δημολίτσας καθώς και σε μία μεγάλη περιοδεία στην Αμερική και τον Καναδά.



Η Katerine Duska επιστρέφει αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη με το νέο μουσικό της σχήμα και έναν φρέσκο και πιο ηλεκτρονικό ήχο για να ερμηνεύσει κομμάτια από το πρώτο της άλμπουμ, διασκευές ελληνικών και ξένων αγαπημένων της τραγουδιών καθώς και υλικό από την αναμενόμενη νέα δουλειά, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της.



Η Ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2013 μέσα από την επιτυχία του single One In A Million. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε στο Youtube τη διασκευή του κομματιού των Artic Monkeys, Do I Wanna Know, ξεπερνώντας τις δύο εκατομμύρια προβολές και ταξιδεύοντας σε πολλά διεθνή ραδιόφωνα. Το διακεκριμένο ντεμπούτο άλμπουμ της Embodiment κυκλοφόρησε το 2016 από την Minos EMI/ Universal Records και το single Fire Away επιλέχθηκε να ντύσει μουσικά τη φετινή καμπάνια του Καναδικού Nescafe. Η ιδιαίτερη χροιά της μας ταξιδεύει στις «μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τους στίχους και τη μουσική της, αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο με αφοπλιστικό τρόπο ακολουθώντας Indie-Pop, Neo-Soul και Soulful Pop μονοπάτια παρασύροντάς μας ταυτόχρονα με τη μαγευτική σκηνική της παρουσία.



H Katerine έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Ο2 Academy Islington, το Rockwave Festival, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει τραγουδήσει στο Sofar Sounds Thessaloniki, στα πλαίσια του project Give A Home, όπου 300 καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο τραγούδησαν συγχρόνως με σκοπό την οικονομική στήριξη των προσφύγων. Τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής όπως η LP, ο Albin Lee Meldau, ο Tom Baxter, η Yasmine Hamdan, o Oddisee, οι Kadebostany και ο Craig Walker.



Info

Leon of Athens - Katerine Duska

Σάββατο 24 Νοεμβρίου/ Ώρα έναρξης: 21.00

Spacelab : (Μοναστηρίου 18)



Εισιτήρια:

10 € Κανονικό ΙΙ 8 € Φοιτητικό / Ανέργων / Προπώληση



Σημεία προπώλησης:

Stereodisc (Αριστοτέλους 4) / Το Πικαπ (Ολύμπου 57) / Viva.gr