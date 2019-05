Η Εμίλια Κλαρκ μετά το «Game of Thrones» γίνεται η ποιήτρια Ελίζαμπεθ Μπάρετ

ANGELA WEISS via Getty Images

Μετά την Ντενέρις Ταργκάριεν στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones», η Εμίλια Κλαρκ θα υποδυθεί την ποιήτρια Ελίζαμπεθ Μπάρετ στην ταινία «Let Me Count the Ways».

Σκηνοθέτης της βιογραφικής ταινίας είναι ο Σουηδός Μπγιορν Ραντζ και το σενάριο υπογράφει η Πόλα Μιλν. Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και ακολουθεί την ιστορία αγάπης ανάμεσα στην ποιήτρια Μπάρετ και τον ποιητή και σεναριογράφο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ. Οι εταιρείες παραγωγής της ταινίας είναι οι DJ Films και Bankside Films.

Το «Let Me Count the Ways» διαδραματίζεται στα μισά του 19ου αιώνα και ακολουθεί την Ελίζαμπεθ, η οποία ζει στο πατρικό της στο Λονδίνο με τα αδέρφια της, έχει γίνει γνωστή για την ποίησή της, όμως ξαφνικά αρρωσταίνει, «κλείνεται» στον εαυτό της και ζει ερημικά. Τότε, ο νεαρός και παρορμητικός Μπράουνινγκ έρχεται στη ζωή της και «ξυπνά» ένα πάθος το οποίο δεν είχε ζήσει και για το οποίο μόνο είχε γράψει. Αλλά όσο έρχεται κοντά στον Μπράουνινγκ, τόσο περισσότερο ο πατέρας της προσπαθεί να την έχει στο πλευρό του, να την ελέγχει.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την πιο συναρπαστική ιστορία αγάπης στον κόσμο και αυτό το κάνουμε με μια τόσο ταλαντούχα ομάδα ανθρώπων και μπροστά και πίσω από την κάμερα. Είναι ένα προνόμιο», είπε ο Στίβεν Κελιλέρ της εταιρείας Bankside.

Σύμφωνα με τους συντελεστές, η ταινία παρουσιάζει κάτι τελείως αναπάντεχο και επίκαιρο και ανεμένεται να αγαπηθεί από το κοινό.