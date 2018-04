Λονδίνο Express: 48 ώρες στη Βρετανική Πρωτεύουσα

IT GIRL

Συνεχίζουμε ανατολικά για να φτάσουμε στο Barbican , εκεί που ως τμήμα ενός συμπλέγματος που δημιουργήθηκε με στόχο την μεταπολεμική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής βρίσκεται τo Μουσείο του Λονδίνου (Museum of London). Αν το επισκεφτείτε θα μάθετε τα πάντα για την ιστορία της πόλης από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Αξίζει την προσοχή σας το τμήμα της έκθεσης που αναφέρεται στο ρωμαϊκό Λονδίνο, το βίντεο σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά του 1666 αλλά και η χρυσή βασιλική άμαξα.

Πρωινό στο μουσείο:

Συνεχίστε τη μέρα σας στην περιοχή των μουσείων, στο Kensington. Εκεί βρίσκονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ScienceMuseum και το Victoria and Albert Museum. Αν επιλέξετε να επισκεφτείτε το τελευταίο, πέρα από τα εκθέματα και την must see συλλογή μόδας, μπορείτε να πάρετε και το πρωινό σας σε έναν εντυπωσιακό βικτωριανό χώρο, το Gamble room.

Περισσότερες πληροφορίες για τα καφέ και τους χώρους του Victoria and Albert Museum μπορείτε να βρείτε εδώ.