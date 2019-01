Λόρεν Σάντσεζ: Η γυναίκα που θα κάνει τον Μπέζος να πληρώσει το ακριβότερο διαζύγιο του κόσμου

Στο ενεργητικό της έχει από συμπαρουσίαση δημοσιογραφικών εκπομπών μέχρι την παρουσίαση, επί δύο σεζόν, του σόου Dancing with the stars.

2. Έχει δίπλωμα πιλότου ελικοπτέρου και αεροπλάνου

Η Σάντσεζ ξεκίνησε να πιλοτάρει αεροπλάνα το 2011, ενώ το δίπλωμα της ως πιλότος ελικοπτέρου το πήρε το 2016.

3. Έχει τη δική της εταιρία ελικοπτέρων

Το 2016 ίδρυσε την εταιρία Black Ops Aviation, η οποία παρέχει ελικόπτερα σε ταινίες, ενώ κάνει και πλάνα από ελικόπτερο για λογαριασμό ταινιών.

4. Έχει παίξει στο Fight Club

Όχι ως ηθοποιός ακριβώς, αλλά υποδυόμενη μια παρουσιάστρια, δηλαδή τον εαυτό της. Και δεν έχει εμφανιστεί μόνο στο Fight Club σε αυτόν τον ρόλο αλλά και στις ταινίες The Day After Tomorrow και The Fantastic Four.

5. Είναι παντρεμένη με κροίσο του Χόλιγουντ

Σύζυγος της είναι ο Πάτρικ Γουάιτσελ, ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στην κινηματογραφική βιομηχανία. Είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης της εταιρίας WME, που μανατζάρει καλλιτέχνες όπως ο Ματ Ντέιμον, ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Χιου Τζακμαν. Η Σάντσεζ και ο Γουάιτσελ παντρεύτηκαν το 2005 και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι σε διάσταση από το φθινόπωρο. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση ότι ο Γουάιτσελ γνωριζόταν με τον Μπέζος και μάλιστα υπάρχουν κοινές φωτογραφίες του (πρώην) ζευγαριού με το αφεντικό της Amazon.