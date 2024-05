Με 59 πρωτότυπες εκδηλώσεις από τις 17 έως τις 19 Μαΐου συνεχίζεται Το This is Athens - City Festival του Δήμου Αθηναίων

Με πολλή μουσική, από ηλεκτρονικούς μέχρι βραζιλιάνικους ήχους και ήχους πιάνου συνεχίζεται για το διάστημα από 17 έως 19 Μαΐου , το This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων , το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις να διοργανώνονται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου, από άκρη σε άκρη της Αθήνας.

Το This is Athens – City Festival, μετατρέπει για πρώτη φορά τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε ένα μοναδικό Spinning Club, με εντυπωσιακό φωτισμό, χορευτικά κομμάτια, ρυθμό, έντονη άσκηση, ευεξία και θετική ενέργεια. Το Spinning αποτελεί ομαδική άσκηση που γίνεται σε στατικά ποδήλατα τα οποία προσομοιώνουν τη διαδρομή ποδηλασίας εξωτερικού χώρου. Στο μπροστινό μέρος της αίθουσας, οι καταξιωμένοι γυμναστές Χρήστος Αντωνίου και Αντώνης Αραπίδης, θα καθοδηγούν τους ασκούμενους σε διαφορετικές θέσεις και ασκήσεις πάνω στο ποδήλατο.

Σε συνεργασία με το This is Athens – City Festival, το Ministry Of Concrete (MOC) παρουσιάζει ένα τουρνουά skateboarding υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών. Το MOC θα μεταμορφώσει την Πλατεία Κοτζιά σε ένα μοναδικό skate plaza, προσφέροντας στο κοινό ένα εκπληκτικό θέαμα πλαισιωμένο από συναυλίες, dj sets, street food και πολύ κέφι, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. - Δωρεάν είσοδος.

Η _&beyond επιστρέφει στο κέντρο της πόλης, σε μια από τις πιο εμβληματικές πλατείες της, με μια μεγάλη open-air διήμερη μουσική γιορτή, στο πλαίσιο του This is Athens – City Festival. Ένα από τα μακροβιότερα αθηναϊκά mobile party με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Βόρειο-Ιρλανδό DJ και μουσικό παραγωγό David Holmes. Η μουσική του συνδυάζει trip hop, big beat, electronica, new wave, krautrock και house στοιχεία. Ο David Holmes έγινε ευρύτερα γνωστός από τη δημιουργία των soundtrack ταινιών όπως “Ocean’s Trilogy” και “Out Of Sight” του Steven Soderbergh - Δωρεάν είσοδος.