Μηδενισμός της Ενεργειακής Κατανάλωσης, Της Ενεργειακής Ένδειας και της Τοπικής Κλιματικής Μεταβολής.  Καινοτομώντας προς τον μηδενισμό

Ποιος είναι ο καθηγητής Μάνθος Σανταμούρης

Το 1979 αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA το 1981 στην Ενεργειακή Φυσική στο Polytechnique de Grenoble στην Γαλλία , ενώ το 1986 απέκτησε το διδακτορικό τίτλο στην Φυσική από το Πανεπιστήμιο Πάτρας

Από το 1990 έως σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1994 γίνεται επίκουρος Καθηγητής, ενώ από το 2000 αναπληρωτής Καθηγητής στο Φυσικό Τμήμα. Από το 1998 είναι επισκέπτης Καθηγητής της Σχολής Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών του London Metropolitan University της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει υπάρξει εξωτερικός συνεργάτης διαφόρων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Από τον 2010 έως το 2012 διατέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Είναι ο επιστημονικός εκδότης του διεθνούς περιοδικού “Journal of Advances Building Energy Research” και μέλος της Εκδοτικής επιστημονικής Επιτροπής των διεθνών περιοδικών: Solar Energy, Energy and Buildings, Buildings Environment, Journal iof Sustainable Energy, Journal of Low Carbon Technologies, Journal of Open Construction and Building Technology and of the Journal of Ventilation. Επίσης, είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά συνέδρια και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης, είναι επιστημονικός συντονιστής και κριτής διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνέβαλε στην σύναψη συμβολαίων και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα στην Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική για λογαριασμό κρατικών και ιδιωτικών νομικών προσώπων

Είναι εκδότης και συγγραφέας βιβλίων, όπως της επιστημονικής σειράς BEST, της εκδοτικής εταιρίας Earthscan (έως σήμερα έχουν εκδοθεί 4 επιστημονικά βιβλία). Από το 2009 είναι μέλος της Scientific Committee of the “Progetto Tecnologia Ambiente” Book Series. Είναι εκδότης 12 διεθνών επιστημονικών βιβλίων σε θέματα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Επίσης, είναι Διευθυντής του Cool Roof Council of Europe και Υποδιευθυντής της Air Infiltration and Ventilation Center. Αντιπρόεδρος της World Society for Sustainable Energy Technologies. Είναι συγγραφέας 180 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιμελητής 10 ειδικών εκδόσεων διεθνών επιστημονικών περιοδικών.Σήμερα βρίσκεται στην Αυστραλία όπου εφαρμόζει σε πόλεις προηγμένα κλιματολογικά μοντέλα.