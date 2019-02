Μυστηριώδη λίθινα κτίσματα, ηλικίας μέχρι και χιλιάδων ετών, ανακαλύφθηκαν στη Σαχάρα

Εκατοντάδες λίθινα κτίσματα, ηλικιών που φτάνουν τα χιλιάδες χρόνια, ανακαλύφθηκαν στη δυτική Σαχάρα- μια περιοχή της Αφρικής που έχει εξερευνηθεί ελάχιστα από αρχαιολόγους.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Live Science, τα κτίσματα αυτά είναι διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, και οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα για τι χρησιμοποιούνταν ή πότε χτίστηκαν, όπως σημειώνεται στο βιβλίο «The Archaeology of Western Sahara: A Synthesis of Fieldwork, 2002 to 2009» (Oxbow Books, 2018).