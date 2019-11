Metallica: Δωρεά 100.000 δολαρίων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια

ASSOCIATED PRESS

Οι Metallica δώρισαν 100.000 δολάρια μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands Foundation, το οποίο ίδρυσαν το 2017, συνεισφέροντας στην ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Η ανθρωπιστική οργάνωση αποκάλυψε τη δωρεά μέσω επίσημης ανακοίνωσης στο Twitter της τετραμελούς μπάντας.

«Δυστυχώς για τρίτη χρονιά στη σειρά, οι κοινότητες που αποκαλούμε πατρίδα στην πολιτεία Καλιφόρνια βιώνουν την τραγωδία στον απόηχο των πυρκαγιών. Το ίδρυμα All Within My Hands Foundation θα ήθελε να στηρίξει τους πληγέντες στη βόρεια και νότια Καλιφόρνια δωρίζοντας 100.000 δολάρια για να βοηθήσει στην ανακούφιση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.