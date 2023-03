«Μετατόπιση, Μετανάστευση, Μνήμη», το θέμα της πέμπτης Δελφικής Ακαδημίας

Σεμινάριο πρώτο: Movement and morality: Ethical questions in contemporary forced migration (Κινητικότητα και ηθική: ηθικά ερωτήματα στη σύγχρονη αναγκαστική μετανάστευση)

Διδάσκων: Matthew J. Gibney, Elizabeth Colson Professor of Politics and Forced Migration στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επίσημος Εταίρος του Linacre College και πρώην διευθυντής του Κέντρου Προσφυγικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2017-2022).

Διδάσκοντες: Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor Emerita of Comparative Literature and Gender Studies στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, και ο Leo Spitzer, K. T. Vernon Professor of History Emeritus and Research Professor, Dartmouth College.