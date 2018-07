Met@slash: Μία διαδραστική ταινία για τους φανατικούς του Horror

Οι ταινίες τρόμου είναι ένα από τα είδη που φημίζονται για τη χρήση της αυτοαναφορικότητας. Ο συγκεκριμένος όρος μπορεί να αναφέρεται είτε στην έμφαση στις καλλιτεχνικές συμβάσεις και δομές αναπαράστασης με τις οποίες το έργο συνδιαλέγεται, είτε σε αναφορές στο συνολικό έργο του καλλιτέχνη, είτε ακόμη και σε συνδυασμό των δύο παραπάνω. Δίνοντας έμφαση στο πρώτο σκέλος της αυτοναναφορικότητας, έρχεται στο προσκήνιο και ο όρος της διακειμενικότητας.

Αντί να επικεντρώνεται σε μεμονωμένα είδη ή ταινίες, η θεωρία της διακειμενικότητας αντιμετωπίζει κάθε κείμενο στη σχέση του με άλλα κείμενα και συνεπώς με το διακείμενο, ή όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η Julia Kristeva, το κείμενο λειτουργεί ως μωσαϊκό αναφορών.

Από το Scream (1996) μέχρι το The Cabin in the Woods (2012), υπάρχουν πολλές διάσημες ταινίες τρόμου που βάζουν στο επίκεντρό τους την αυτοαναφορική τάση και τη συστηματική χρήση της διακειμενικότητας, δημιουργώντας έναν ιδιόμορφο οπτικό διάλογο με άλλες ταινίες του είδους.

Aυτός ήταν ο στόχος και κατά τη δημιουργία του Met@slash, μίας ταινίας μικρού μήκους που δημιουργήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα ιδιόμορφο παιχνίδι με τους φανατικούς του είδους του τρόμου, όπου μέσα από την διαδραστικότητα να αναπτύσσεται και η βάση της οπτικής αφήγησης της ιστορίας.