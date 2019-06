Μια διαφορετική από τις υπόλοιπες συναυλία!

smartboy10 via Getty Images

smartboy10 via Getty Images

Μια συναυλιακή εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες περιμένει το Σάββατο 29 Ιουνίου όσους και όσες θελήσουν να την παρακολουθήσουν.Διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, το LabMAT (labmat.music.uoa.gr) και θα συμμετάσχουν τριάντα μουσικοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα) που μέσω Διαδικτύου θα εκτελέσουν ένα έργο. Στο αρκούντως πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα για τα ελληνικά – και όχι μόνον – δεδομένα το ΤΜΣ του ΕΚΠΑ συμπράττει με δέκα πέντε φοιτητές του που θα παίζουν κλασικά, παραδοσιακά και ηλεκτρονικά όργανα.

Το έργο που θα παρουσιαστεί είναι εμβληματικό για την πρωτοποριακή μουσική του εικοστού αιώνα και σε ένα βαθμό θα μπορούσε να θεωρηθεί και συμβολικό.

Ο Terry Riley είναι ο πλέον «εγκεφαλικός» αλλά και φιλοσοφημένος της μεγάλης τριάδας των Αμερικανών μινιμαλιστών σε σχέση με τον περισσότερο «ακαδημαϊκό» πλουραλισμό του Steve Reich και τον υποδειγματικό φορμαλισμό του Philip Glass.Γραμμένο το 1974 το «In C» είναι από τα πλέον ενδεικτικά έργα του με κύριο χαρακτηριστικό του το ότι δεν ορίζεται ο αριθμός των εκτελεστών, γεγονός που προφανώς καθιστά κάθε εκτέλεση του περισσότερο ή λιγότερο δραστικά διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι έδωσε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Europe in C» στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία που την συνολική ευθύνη και τον συντονισμό της έχουν η καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας Αναστασία Γεωργάκη και ο επιστημονικός συνεργάτης του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ Κώστας Κατσαντώνης.

Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή για όσους/ες ασχολούνται με τα τεκταινόμενα της αληθινά σύγχρονης μουσικής εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γυμναστήριο του ΤΕΦΑΑ (Eθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη) το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 8.30 μ. μ. και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο.