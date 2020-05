Μουσικές Αγάπης “The Unplagued Concert”: Η αξέχαστη βραδιά της 24MEDIA όπου ο αθλητισμός και η μουσική έγιναν ένα

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το μουσικό challenge αλληλεγγύης “The Unplagued Concert” της 24MEDIA το οποίο έγινε σε συνεργασία με τη Follow Me Now και μεταδόθηκε σε live streaming την Πέμπτη 30/4.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες ανώνυμοι και επώνυμοι προσέφεραν χρήματα στηρίζοντας το ΕΣΥ και τις κοινωνικές δομές, συγκεντρώνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό. Παράλληλα, 82.364 μοναδικοί θεατές παρέμειναν συντονισμένοι στις οθόνες τους, παρακολουθώντας τα σπουδαιότερα ονόματα του αθλητισμού και μερικούς απ’ τους σημαντικότερους τραγουδιστές της χώρας μας, να ενώνουν τη φωνή τους στη μάχη κατά του κορονοϊού, σ’ ένα άνευ προηγουμένου digital event.

Κεντρικός παρουσιαστής της ζωντανής εκπομπής που μεταδόθηκε απ’ το ειδικά διαμορφωμένο site της ενέργειας (mousikesagapis.gr) καθώς και μέσα από τα sites της 24MEDIA (SPORT24, NEWS 24/7, LADYLIKE, ONEMAN, CONTRA, HUFFPOST), ήταν ο διευθυντής του SPORT24, Παντελής Βλαχόπουλος, ενώ special guest ήταν ο Παντελής Διαμαντόπουλος.

Στα “challenges” συμμετείχαν οι: Γιώργος Αφρουδάκης/Γιώργος Σαμπάνης, Παναγιώτης Γιαννάκης/Ελεονώρα Ζουγανέλη, Σπύρος Γιαννιώτης/Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Δώνης/Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Ζαγοράκης/Διονύσης Σχοινάς, Νίκος Ζήσης/Στέλιος Ρόκκος, Γιάννης Μπουρούσης/Στέλιος Διονυσίου, Ντέμης Νικολαΐδης/Κώστας Μακεδόνας, Λευτέρης Πετρούνιας/Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Πρίντεζης/Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Σάκκαρη/Άννα Βίσση, Βασίλης Σπανούλης/Αντώνης Ρέμος, Στέφανος Τσιτσιπάς/Stavento, Παναγιώτης Φασούλας/Πάνος Μουζουράκης, Κώστας Φορτούνης/Κωνσταντίνος Αργυρός, Φανή Χαλκιά/Έλλη Κοκκίνου.

Ωστόσο, εκτός από τα 16 πολυαναμενόμενα ζευγάρια, η εκπομπή είχε εκλεκτούς καλεσμένους όπως οι Λευτέρης Πετρούνιας, Δήμητρα Γαλάνη, Κατερίνα Στεφανίδη, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Φορτούνης, Γιάννης Μπουρούσης, Στέλιος Διονυσίου, Σπύρος Γιαννιώτης, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Σαμπάνης, Άννα Βίσση, Οδυσσέας Ιωάννου, Χρήστος Νικολόπουλος, Παναγιώτης Φασούλας και Παναγιώτης Γιαννάκης.

Αναφορικά με τις προσφορές, η 24MEDIA έκανε την εκκίνηση των δωρεών προσφέροντας το ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ ακολούθησαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος προσφέροντας επίσης 10.000 ευρώ εκ μέρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ οι ιδιοκτήτες του Ηφαίστου Λήμνου Παντελής και Σπύρος Μπούμπουρας πρόσφεραν το ποσό των 5.000 ευρώ. Το χορό των επώνυμων προσφορών, έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο η Stoiximan, προσφέροντας 20.000€.

Σημειώνεται πως όλες οι δωρεές έγιναν κατευθείαν στον ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR8901000230000002341216317 και ονομασία «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19».

Η 24MEDIA ευχαριστεί θερμά τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση και την στήριξη στο φιλανθρωπικό event “Μουσικές Αγάπης: The Unplagued Concert”. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά αξίζει και στους ανθρώπους του αθλητισμού και στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, καθώς και τις δισκογραφικές εταιρείες που αποδέχθηκαν αμέσως το challlenge της 24MEDIA, την Cobalt Music, την Heaven την Minos EMI, και την Panik Records.

Τέλος, κυρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του συστήματος υγείας που παλεύουν καθημερινά αυτούς τους μήνες για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το μεγάλο φιλανθρωπικό online event της 24MEDIA που μεταδόθηκε ζωντανά την Πέμπτη 30/4 στο παρακάτω link: https://youtu.be/eA83nDs5bcA

