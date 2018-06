Μόνο τα παιδιά δε φταίνε για τα πτυχία που copies κτώνται

Και βέβαια, όπως ο γονιός, έτσι κι ο δάσκαλος, διαμορφώνει χαρακτήρες με την ίδια του τη ζωή και την πορεία του. Στο λογοκλόπο καθηγητή [13, 14], ο αντιγραφέας φοιτητής λέει απλά «βγάλε τη σκούφια σου και βάρα με».

Η μόνιμη επωδός «Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!» [2] μας οδηγεί στο να σκουπίζουμε κάτω απ’ το χαλί του ριζικού κάθε μια από τις πολλές παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Αν «Φταίει ο Θεός που μας μισεί!» [2] καιρός είναι να γίνουμε αξιαγάπητοι αλλάζοντας «το κεφάλι το κακό μας!» [2] και κόβοντας «πρώτ’ απ′ όλα το κρασί!» [2] της ηττοπάθειας. Στο κάτω κάτω, όπως φέρεται να είπε ο 14ος Δαλάι Λάμα, αν νομίζεις πως είσαι πολύ μικρός για να κάνεις τη διαφορά, δοκίμασε να κοιμηθείς στο ίδιο δωμάτιο μ’ ένα κουνούπι!

Ο κάθε φοιτητής (αλλά και καθηγητής και υπάλληλος, και τελικά, ο κάθε νεοέλληνας) είναι ή μέσα στο «κόλπο» (και καρπώνεται τα οφέλη του), ή γύρω από το «κόλπο» (και κουτσοβολεύεται), ή έξω από το «κόλπο» (και αγωνίζεται να διασώσει όση ικμάδα βλέπουμε σ’ αυτή τη χώρα) [1].

Όσο πιο μεγάλο το «κόλπο», τόσο πιο μεγάλο το κίνητρο των μέσα να το στήσουν και των γύρω να συμμετέχουν. Άρα, πρέπει κατ’ αρχήν να εμποδίσουμε το στήσιμο του «κόλπου» και να περιορίσουμε την ελκυστικότητά του και την έκτασή του.

Η Επιστήμη της Υπηρεσίας (Service Science) μας βοηθάει σ αυτό [15]:Εντοπίζουμε τις διαδικασίες γύρω από τις οποίες μπορεί να στηθεί «κόλπο», τις οργανώνουμε σε πολλά, ποικίλα, μικρά, ελέγξιμα βήματα με σαφείς οδηγίες, ξεκάθαρα κριτήρια, και μετρήσιμα αποτελέσματα, και εστιάζουμε στον αναπτυξιακό χαρακτήρα και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Κι αν ακόμα κάποιοι καταφέρουν να στήσουν ένα «κόλπο» δεν του επιτρέπουμε να γιγαντωθεί.

Παρεμβαίνουμε στις πιθανότητες ανίχνευσης της παραβατικότητας. Επενδύουμε πόρους στην αποτελεσματική οργάνωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της αυστηρής περιφρούρησής τους. Όλα τα Πανεπιστήμια, έχουν πιά πρόσβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου λογοκλοπής [16]. Πόσο δύσκολο είναι να ελέγχονται δειγματοληπτικά οι δημοσιεύσεις που δηλώνονται στην ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση των ΑΕΙ, αλλά και όλες οι εργασίες των υπό κρίση καθηγητών και των φοιτητών;

Τέλος, αυξάνουμε τα κόστη της παραβατικότητας σε απαγορευτικά ύψη. Είναι θλιβερό να χρειάζονται η αστυνόμευση και οι τιμωρίες ακόμα και για τα αυτονόητα – όπως π.χ. το να φοράνε κράνος οι οδηγοί δίτροχων, ή να μην αφήνουμε πίσω μας σκουπίδια στην παραλία – αλλά είναι απαραίτητες μέχρι ο σεβασμός στους νόμους να γίνει εθνική συνείδηση.

Πριν πούμε «δεν γίνεται» ας δούμε τι κάνουν οι άλλοι

Ακόμα και για τα μεγαλύτερα των μεγάλων «κόλπων» - τις συμπαιγνίες στις δημοπρασίες δημοσίων έργων (collusive tendering) - υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα ανίχνευσης. Στον Καναδά εφαρμόζεται η θεωρία Ελληνίδας επιστήμονος [17, 18]. Στην Αυστραλία οι εταιρίες, αλλά και τα στελέχη τους, που εμπλέκονταν σε σκάνδαλα προμηθειών αποκλείστηκαν δια παντός από την αγορά και δημεύτηκαν τα προϊόντα της απάτης τους [19].

Στα Αυστραλιανά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, ο καθηγητής πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο του δικού του βιβλίου για να του επιτραπεί να το προσθέσει στον πλούσιο κατάλογο προτεινόμενων εγχειριδίων και αναγνωσμάτων που υποστηρίζουν το μάθημά του. Έτσι, δεν εκβιάζονται έμμεσα ή άμεσα οι φοιτητές να πληρώσουν τον καθηγητή τους για να περάσουν το μάθημα. Καμμιά γραπτή εξέταση δεν επιτρέπεται να συνεισφέρει περισσότερο από το 40% του βαθμού του μαθήματος και πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές μορφές αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα. Τα θέματα των εξετάσεων και η αντιστοίχισή τους με τους μαθησιακούς στόχους προσυπογράφονται από όλους τους καθηγητές του τομέα. Οι τελικές εξετάσεις οργανώνονται και επιτηρούνται από εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (QC) και ο καθηγητής απαγορεύεται να παρέμβει στη διαδικασία. Η μαζική αποτυχία, ή το πολύ μεγάλο ποσοστό αριστούχων φοιτητών στο μάθημα επηρεάζει αρνητικά την αξιολόγηση του καθηγητή από τον προϊστάμενό του. Η απόπειρα αντιγραφής ισοδυναμεί με αποπομπή του φοιτητή από το πανεπιστήμιο.

Όπως διαπίστωσε ο Δαρβίνος, όποιος οργανισμός δεν προσαρμόζεται απλά εξαφανίζεται. Τα πανεπιστήμιά μας, έτσι όπως πάνε, για εκεί πάνε: στη συντροφιά των δεινοσαύρων.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και εξέτασης μπορεί να ήταν ανεκτές από φοιτητές που είχαν φτάσει στα έδρανα μέσω των ξύλινων μονοκόμματων θρανίων. Οι φοιτητές μας σήμερα, όμως, δεν είναι απλά η γενιά του διαδικτύου, είναι η γενιά που ελέγχει την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Μουντιάλ με τα δάχτυλα (αν δε με πιστεύετε ρωτήστε τους γνωστούς σας που παίζουν βιντεοπαιχνίδια…). Είναι μόνιμα σε επικοινωνία με γνωστούς, αγνώστους και διάσημους απ’ όλο τον κόσμο, ενημερώνονται, ψωνίζουν, ερωτεύονται και τσακώνονται μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο.

Η μια μετά την άλλη, οι έρευνες πάνω στην επικοινωνία στο σύγχρονο κόσμο δείχνουν ότι η εποχή των μονολόγων έχει περάσει ανεπιστρεπτί[20, 21]. Οι άνθρωποι δεν είναι πιά παθητικοί καταναλωτές μηνυμάτων ελεγχόμενης ροής και περιεχομένου [22] αλλά συμπαραγωγοί πολύπλοκου οπτικοακουστικού περιεχομένου [20]. Κάθε λέξη και εικόνα αναπαράγεται, εμπλουτίζεται με σχόλια και προσθήκες και κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα μέσα σε ένα πολύπλοκο οικοσύστημα ιστότοπων και ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης [23].

Ετσι τα όρια ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο ή την αλήθεια και το ψέμα θολώνουν ενώ τίποτα δεν μένει κρυφό, ή χωρίς πλήθος από δαχτυλάκια και φατσούλες. Το πεδίο της γνώσης αλλά και της κοινωνικής διάδρασης έχει μετατοπιστεί στον εικονικό, ψηφιακό χώρο. Ο κυβερνοχώρος είναι πια βαρόμετρο της μαζικής κουλτούρας, επίσημος φορέας διακυβέρνησης και, αν όχι ακόμα υποκατάστατο, σίγουρα προσάρτημα της καθημερινότητας [24]. Το πανεπιστήμιο, αλλά και το σχολείο και ένα πλήθος κρατικών δομών δεν μπορεί να μένει αγκιστρωμένο σ’ έναν αυστηρά χωροχρονικά προσδιορισμένο κόσμο.

Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να σύρουμε τα παιδιά μας με το ζόρι πίσω στα βάθη του προηγούμενου αιώνα. Δεν είναι άραγε σημάδι πως κάτι δεν πάει καλά με το εκπαιδευτικό μας σύστημα το ότι ένα στα τρία παιδιά είναι διαγνωσμένο με αυτισμό, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ή διάφορες δυσ-λεξίες/αριθμησίες/γραφίες κλπ. κλπ. όταν στην Ευρώπη το ποσοστό δεν ξεπερνά το 7% [25];

Φοβάμαι ότι οι υπάρχουσες δομές παράγουν μαθητές που βαριούνται στο σχολείο, φοιτητές που διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους σαν αναγκαίο κακό και εν τέλει άνευρους και διάφορους εργαζόμενους και υποτακτικούς και αδιάφορους πολίτες. Έτσι, καταλήγουμε με ένα αναιμικό ιδιωτικό τομέα χωρίς φαντασία και καινοτομία, ένα άκαμπτο και τυπολατρικό δημόσιο και μια κοινωνία άνευρη, αποτελούμενη από παραιτημένους ανθρώπους κλεισμένους στους ιδιωτικούς τους μικρόκοσμους. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, «πιάσαμε πάτο» και δε φαίνεται να ξεκολλάμε έτσι όπως πάμε.

Η καταστροφή και υποκατάσταση κάθε επιχειρηματικού προτύπου (business model) είναι, στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος, νομοτελειακή [26]. Οι βοϊδαμαξάδες αντιστάθηκαν λυσσαλέα στο ρεύμα της εποχής τους και εξαφανίστηκαν με την εξάπλωση των σιδηροδρόμων. Η Sony, απ’ την άλλη, δεν προσπάθησε καν να σώσει το Walkman της. Παραμένει ηγέτης στην αγορά της επανεφευρίσκοντας ξανά και ξανά τον εαυτό της μέσα από τη σχεδιασμένη δημιουργική καταστροφή [27].

Ο ρόλος του δημόσιου Πανεπιστημίου είναι να παράγει και να διαχέει γνώση, ακόμα και μέσα από την ενδοσκόπησή του. Σκοπός του είναι να αλλάζει τον κόσμο προς το καλύτερο παρέχοντας ασφαλές καταφύγιο στην ελεύθερη σκέψη που αμφισβητεί το τώρα και οραματίζεται το αύριο. Για να εκπληρώσει την αποστολή του πρέπει να πάψει να είναι έρμαιο των συγκυριών και να γίνει ο φάρος της πνευματικότητας που θα μας οδηγήσει επιτέλους στο να τελειώσουμε με το



«Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,

προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!» [2]



