Soy capaz de subir esto hoy porque ya me siento sana, ya sane mi corazón y estoy bien. Fui maltratada por mi ex pareja inicialmente de forma psicológica, así se empieza. Si me preguntaras como empezó todo no sabría responderte, uno no se da ni cuenta, todo va escalando hasta que se acaban las palabras o insultos y empieza el maltrato físico. Hoy no podría decirte cuando fue el primer golpe porque fueron demasiados, lo que si se es que colapsas internamente, te ciegas, esperando que la persona de la que te enamoraste regrese. Es tanta la manipulación que te terminas echando la culpa de sus actos. COMO??? Controla tanto tu cabeza que te hace creer que tu lo provocaste, que es tu culpa. Y lo mas triste es que tu te lo crees. “QUIERO QUE SEPAS QUE EL MALTRATO AUEMENTA Y ENTRE MAS TE DEMORAS EN SALIR DE ESA RELACION TOXICA, MAS DESTRUYES TU VIDA”. . Los golpes se borran pero el maltrato psicológico te va matando poco a poco, te quita las fuerzas, va borrando la mujer berraca y feliz que solías ser y te convierte en un ser incapaz, no porque lo seas, sino porque tu autoestima y fe en ti la han vulnerado. . VALES ORO MUJER, AMATE Y RESPETATE ANTE TODO. NADIE TIENE EL DERECHO SOBRE TI, NI NADIE VALE MAS QUE TU. NO PERMITAS QUE NADIE SE SOBREPASE CONTIGO, AL PRIMER SIGNO DE MALTRATO ALEJATE, ESA PERSONA NO TE QUIERE BIEN. RECUERDA ESTO: “NADIE ENMUGRA EL AGUA QUE SE VA A BEBER”. . Yo fui una mujer abusada desde mis 24 a mis 26 años, fueron los 2 años mas tristes de mi vida. Me sentí muerta en vida, pero ahora veo la vida diferente, la valoro mas, vivo el ahora, me amo y me respeto. Creo en mi y tengo la certeza que Dios me hizo para cosas grandes porque él no te pone pruebas que no puedas soportar y gracias a la vida aquí estoy, luchando por mis sueños de nuevo, en paz y feliz. Tuve un aprendizaje en el momento incorrecto o perdón, simplemente no hay edad correcta para vivir un maltrato. No permitan nada, todo lo que se permite se repite. Más que contarles mi historia quería abrirles mi corazón, sé que a diario hay muchísimas mujeres viviendo esto y por miedo se quedan calladas. Ojalá este post les ayude abrir los ojos. La vida es muy corta para vivirla infeliz☝🏻