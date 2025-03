National Theatre Live με «Dr. Strangelove» και πρωταγωνιστή τον Στιβ Κούγκαν

Η εκρηκτική αυτή σάτιρα είναι έργο μιας δημιουργικής ομάδας παγκοσμίου φήμης, με επικεφαλής τον βραβευμένο με Emmy Αρμάντο Ιανούτσι (The Thick of It, Veep) και τον επίσης βραβευμένο με το θεατρικό βραβείο Olivier Σον Φόλι (The Upstart Crow).