Navarino Challenge 2019: Φιλικό προς το περιβάλλον

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στις διαδρομές του κορυφαίου Ford Go Further Ημιμαραθωνίου (21,1χλμ.), των 10χλμ. by PlantBox, και των 5χλμ. (τρέξιμο & δυναμικό βάδισμα). Με αφετηρία το Navarino Dunes της Costa Navarino, οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές θα τρέξουν παραλιακά προς την Πύλο, διασχίζοντας την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε ο Τηλέμαχος αναζητώντας τον Οδυσσέα σύμφωνα με την Ομηρική παράδοση, στην πατρίδα του Βασιλιά Νέστορα. Πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα trail run που συνδυάζει χώμα, άμμο και άσφαλτο. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παιδική διαδρομή του 1χλμ. Τις διαδρομές έχει σχεδιάσει ο πρώην μαραθωνοδρόμος, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρομή, προπονητής τρεξίματος και διευθυντής της All About Running, Νίκος Πολιάς. Στη διοργάνωση θα υπάρχει χρονομέτρηση για όλους τους συμμετέχοντες.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο λεπτομέρειες για την διαδρομή του κορυφαίου Ford Go Further Ημιμαραθωνίου:

ΠακέταΔιαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino

Όσοι από τους συμμετέχοντες στο Navarino Challenge κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino και επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση), θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης που περιλαμβάνει περισσότερες από 20 αθλητικές δραστηριότητες.

Οι 50 πρώτοι που θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν την δωρεάν συμμετοχή τους στον αγώνα 5χλμ του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα διαμονής θα βρείτε στο link που ακολουθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

http://www.navarinochallenge.com/accommodation-packages-2019

Οι εγγραφές συνεχίζονται σε τρέξιμο και κολύμβηση

Οι εγγραφέςγια την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρονκαι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2019/. Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται online μέσω www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα σημεία προπώλησηςτου δικτύου Viva.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πακέτα διαμονής στην περιοχή επισκεφτείτε τη σελίδα του VitaNTravel:http://vitantravel.gr/

Επίσημος χορηγός τεχνολογίας είναι για ακόμα μία χρονιά η Samsung. Επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι η Ford Motor Ελλάςκαι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος». Επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού είναι και φέτος η Luanvi. Επίσημοι υποστηρικτές είναι οι Ποσειδωνία, Δήμος Πύλου-Νέστορος και PlantBox. Official beauty partner θα είναι φέτος για πρώτη φορά τα Messinian Spa. Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι οι Pylos Poems, Fysiotek Sports Lab, Athens Easy Transfers. Official rental partner είναιη Avance Rent A Car. Strategic partner τηςδιοργάνωσηςείναιτο National Geographic και Premium Media Partner είναιη 24 Media.

Το «Navarino Challenge» έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η διοργάνωση τελείται υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).

Το «NavarinoChallenge» πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση της CostaNavarino, του TheWestinResortCostaNavarino, της ActiveMediaGroup και την στήριξη των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας.

ΑθλητικοίΣυνεργάτες: Explore Messinia, FitnessArt, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Navarino Racquet Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim Academy, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club

Αρωγοί: Karalis City Hotel & Spa, Karalis Beach Hotel, Lifeguard Patrol, ΣύνδεσμοςΕπιχειρήσεωνΤουριστικήςΑνάπτυξηςΠύλου, ΝαυτικόςΑθλητικόςΣύλλογοςΠύλου «Νέστωρ», Target Security, METAXA, The Blue Beetle, Fever-Tree, NoS, Southern Comfort

Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, TheRomanos, aLuxuryCollectionResort και TheWestinResortCostaNavarino, οι πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες NavarinoResidences και η συλλογή branded διαμερισμάτων TheResidencesatTheWestinResortCostaNavarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course ενώ δύο ακόμη signature γήπεδα βρίσκονται υπό κατασκευή στην τοποθεσία Navarino Hills.

The Westin Resort Costa Navarino

Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί ένα από τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων του resort complex στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, το διεθνή, τουριστικόπροορισμό υψηλών προδιαγραφών στη Μεσόγειο. Με θέα στους αμμόλοφους της Dunes Beach και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου, τα 445 δωμάτια και σουίτες του The Westin Resort Costa Navarino, εμπνευσμένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, ξεπροβάλλουν μέσα από τη φύση και δημιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Έχοντας ψηφιστεί ως «Ο καλύτερος οικογενειακός προορισμός» στη Μεσόγειο, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Starwood Hotels & Resorts, το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογενειακές αποδράσεις καθώς προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων για τα παιδιά όπως aqua park με νεροτσουλήθρες, παιδική χαρά, πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο αλλά και δύο ειδικά κέντρα απασχόλησης και φροντίδας για τα παιδιά, το Cocoon και το SandCastle. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Westin Resort Costa Navarino, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.westincostanavarino.com, ή ακολουθήστε μας στο Twitter.