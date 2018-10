Νέα Υόρκη: Γνωρίστε την πόλη όπου όλα μπορούν να συμβούν!

Αν έχετε λίγες μέρες στη διάθεσή σας, μην θεωρήσετε το New Jersey υπερβολή. Δε σας προτείνω, άλλωστε, να πάτε μαρκία. Μια στάση μόνο το χωρίζει από το Manhattan . Χρησιμοποιείστε το PATH -έτσι όνομάζεται το μέσο- από το One World Trade Center και σε ελάχιστο χρόνο θα βρεθείτε στο Hudson Waterfront. Η καλύτερη στιγμή για να φωτογραφίσετε το Skyline είναι το ηλιοβασίλεμα, όταν οι ουρανοξύστες σκεπάζονται από ένα όμορφο πορτοκαλί χρώμα.

1. One Word Trade Center

Δίπλα στο One Word Trade Center, το κτήριο σύμβολο της Νέας Υόρκης, βρίσκεται ο πολυσυζητημένος σταθμός Oculus, έργο του γνωστού μας Calatrava. Πέρα από το σημείο εκκίνησης του PATH, μέσα στο σταθμό υπάρχει κι ένα ολόκληρο εμπορικό κέντρο. Θα χαζέψετε τόσο τη οικοδόμημα σε σχήμα πουλιού όσο και τα καταστήματα.

2. Το Σημείο Μηδέν

Το σημείο που βρίσκονταν κάποτε οι Δίδυμοι Πύργοι ονομάστηκε Σημείο Μηδέν. Σήμερα αποτελεί μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ στο ίδιο σημείο λειτουργεί για το κοινό και το Εθνικό Μουσείο Μνήμης.

Μουσεία

Επιστρέφουμε στο Manhattan για τα μουσεία του. Ένα χρήσιμο tip είναι ότι υπάρχουν μέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να τα επισκεφτείτε δωρεάν. Αν παραβλέψουμε τη μαζική συρροή, η δωρεάν είσοδος είναι ένα καλό κίνητρο να μπείτε σε όλα. Ενδεικτικά αναφέρω τα πιο γνωστά, χωρίς να παραβλέπω τα υπόλοιπα. Στο Museum of the City of New York, για παράδειγμα, θα αντιληφθείτε πως κινείται η πόλη. Το δε Whitney Museum εστιάζει στην τέχνη του 20ου και 21ου αιώνα.