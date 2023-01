Νέα πιλοτική υπηρεσία Speedy από τα My market! Ψώνια στην πόρτα σου από το eshop το πολύ σε 1 ώρα!

Η πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας Speedy, όπως ονομάζεται η υπηρεσία γρήγορης παράδοσης στον χώρο του πελάτη, έρχεται να ενισχύσει τον τελευταίο κρίκο του last mile του eshop My market, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα παράδοσης, το πολύ σε 1 ώρα. Στην πραγματικότητα, η υπηρεσία συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της υπάρχουσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη γρήγορη διανομή.

Με τη νέα υπηρεσία Speedy, το eshop My market απευθύνεται σε όσα νοικοκυριά δυσκολεύονται να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους σε φυσικά κατάστημα ή να προχωρήσουν σε προγραμματισμένη παράδοση από το eshop, προσφέροντας τη δυνατότητα της παράδοσης στην επόμενη ώρα. Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος αναμονής των πελατών στο σπίτι, με μεγαλύτερο όμως κωδικολόγιο, μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερες προσφορές σε σχέση με αμιγώς q-commerce.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 232 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.