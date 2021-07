Νομικές σπουδές και ευκαιρίες καριέρας στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα

Για την ίδια τη Δρ Μάρκου, Επ. Καθ. Νομικής Σχολής και μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Οικονομία των Διαδικτυακών Πλατφορμών της ΕΕ, «το δίκαιο αναγκαστικά εξελίσσεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά ή και καινοτόμα ζητήματα δικαίου σε διάφορους κλάδους, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, η προστασία του καταναλωτή και η προστασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία αναλύονται από αριθμό ξένων και ντόπιων νομικών επιστημόνων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου». Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι συνεπώς το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται πίσω από το διεθνές συνέδριο «REDA: Regulation and Enforcement in the Digital Era», ένα σημαντικό συνέδριο που έχει ως στόχο την προώθηση της νομικής γνώσης στην εποχή του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.