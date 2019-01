Ντίσνεϊ: Έρχεται η πρώτη Λατίνα πριγκίπισσα;

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Οι διάσημες πριγκίπισσες «Σταχτοπούτα», «Χιονάτη», Έλσα και Άννα από το «Frozen» μάλλον πρόκειται να «εκθρονιστούν» καθώς έρχεται νέα ηρωίδα της Ντίσνεϊ.

Σύμφωνα με τη The New York Post, ο δημιουργός του θρυλικού μιούζικαλ «Hamilton», συνθέτης, στιχουργός, συγγραφέας και ηθοποιός, Λιν-Μανουέλ Μιράντα, βρίσκεται σε συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής για μια συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων, «Moana» από το 2016. Ο Μιράντα ήταν ο συνδημιουργός της μουσικής της ταινίας και έγραψε τα δημοφιλή τραγούδια «How Far I’ll Go» και «You’re Welcome».