O αναλυτής Ρούμπιν και η τακτική της σαλαμοποίησης από την Τουρκία

Και η απάντηση είναι πολύ απλή και αναλύθηκε διεξοδικά παραπάνω, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αντίφαση... Αφενός ο Ρούμπιν για να καταδείξει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Τουρκία αναφέρεται σε γεγονότα με διαφορετική νομική υπόσταση που ουσιαστικά δεν έχουν μεταξύ τους κάποια σχέση... ενδεχομένως εάν ήθελε να καταδείξει τους συσχετισμούς σαλαμοποίησης, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το παράδειγμα των Κυπριακών Βαρωσίων και όχι το θεσμικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, αφετέρου κατά κάποιο τρόπο αυτοαναιρείται καθώς σε άρθρο του αναφέρει “Greece’s military might be only one-quarter the size of Turkey’s, but moral is higher, and the Greeks not spread as thin” (This Could Be How Turkey Attacks Greece in 2023, στο The national interest )...