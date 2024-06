Ο "αρσενικός" βραζιλιάνικος βόας του Ουράνιου Τόξου Ρονάλντο γέννησε 14 φιδάκια!

Ο Quinlan φροντίζει τον Ronaldo εδώ και εννέα χρόνια, αφού το φίδι υιοθετήθηκε από την RSPCA (σ.σ Η Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Αγγλία και την Ουαλία και προωθεί την καλή διαβίωση των ζώων). Ο βόας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί αρσενικός από κτηνίατρο, ήταν ένας ιδιαίτερα δημοφιλής κάτοικος του κολεγίου τα τελευταία δύο χρόνια.