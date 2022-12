Ο διάσημος σεφ Τζόρτζιο Λοκατέλι που μαγειρεύει σαν να ζωγραφίζει

Το Amara, του Ομίλου Stademos Hotels LTD, θα αποτελούσε ούτως ή άλλως ένα μοναδικό προορισμό με την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, τη διακριτική αίσθηση πολυτέλειας που εκπέμπει, την αυθεντική μεσογειακή ομορφιά, το απέραντο πολυτελές του Spa. Όμως πέρα από όλα αυτά το Amara έχει εξελιχθεί σε ένα γαστρονομικό παράδεισο αφού στεγάζει τρία ξεχωριστά εστιατόρια τα οποία φέρουν την υπογραφή παγκοσμίως διακεκριμένων σεφ. Το Matsuhisa Limassol, το Ristorante Locatelli και το Armyra by Papaioannou. Μιλάμε λοιπόν στην πράξη και για έναν διακεκριμένο γαστρονομικό προορισμό.

Τον Φεβρουάριο του 2002, ο Locatelli και η σύζυγός του Plaxy άνοιξαν το πρώτο δικό τους εστιατόριο, το Locanda Locatelli, στην οδό Seymour όπου σερβίροντας παραδοσιακά ιταλικά πιάτα, βραβεύτηκε με αστέρι Michelin το 2003, το οποίο διατηρεί αδιάλειπτα από τότε. Ο Locatelli είναι προβεβλημένος σεφ έχοντας συμμετάσχει σε πολλά τηλεοπτικά μαγειρικά show στην Αγγλία και ως κριτής στο MasterChef Italia. Εχει γράψει τρία βιβλία μαγειρικής το Made in Italy (2006), το Made in Sicily (2011), και το Made at Home (2017).