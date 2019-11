Η συγκεκριμένη άνεση οφείλεται φυσικά στον προφανέστερο λόγο, τις σχέσεις και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Σε πρώτο πλάνο έχει τοποθετηθεί αναντίρρητα η ακατανόητη, για την αμερικανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα πεπραγμένα Ερντογάν. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται πολιτικά, στρατηγικά, διπλωματικά με μία δημόσια διγλωσσία η οποία απορρέει από τις αλλεπάλληλες προεδρικές αποφάσεις που κινούνται κάθε φορά σε διαφορετικό μήκος κύματος. Από την μία πλευρά η απομάκρυνση των εγκατεστημένων στρατευμάτων από την Συρία, αφήνοντας εκτεθειμένους τους άλλοτε συμμάχους στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους και η δεδηλωμένη αδιαφορία Τραμπ για το τι μέλλει γενέσθαι μεταξύ Άσαντ και Κούρδων που, ειρήσθω εν παρόδω, προχώρησαν σε μία απροσδόκητη συμμαχία. Από την άλλη πλευρά, οι κυρώσεις απέναντι στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας με εκτελεστικό διάταγμα, η αμερικανική απειλή για οικονομικό «στραγγαλισμό» της Άγκυρας και η προειδοποίηση των ΗΠΑ για τις πράξεις Ερντογάν και την «αφύπνιση» των τζιχαντιστών.

Παρόλα αυτά, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει καταφέρει να στρέψει αυτή την κατάσταση υπέρ του. Η λεγόμενη «συμφωνία των 13 σημείων» ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Άγκυρα είναι κάτι που το αποδεικνύει. Εκτός από την εκεχειρία των 120 ωρών στη βορειοανατολική Συρία, προσφέροντας τη δυνατότητα για πρόσκαιρη ηρεμία καθώς και τον απαραίτητο, στα μέτρα του δυνατού, χρόνο να απομακρυνθούν οι Κούρδοι μαχητές από τα μέρη που εποφθαλμιά ο Ερντογάν, το πλαίσιο της συμφωνίας άνοιξε τον δρόμο στο «να επιβληθεί η ζώνη ασφαλείας πρωτίστως από τον τουρκικό στρατό» , με από κοινού συνεργασία των δύο πλευρών στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων τους.

Στον αντίποδα βρίσκεται η συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας, συνιστώντας στην ουσία μία επιπρόσθετη κατοχύρωση της συμμαχίας των δύο χωρών και μία ακόμα επιβεβαίωση της φιλίας Πούτιν-Ερντογάν. Η επίσημη επίσκεψη στο Σότσι καθόρισε τις λεπτομέρειες για την επόμενη μέρα στην Συρία όπου συμφωνήθηκαν οι κοινές στρατιωτικές περιπολίες σε ζώνη ασφαλείας βάθους 10 χιλιομέτρων, η απομάκρυνση των ξένων δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί παράνομα, η δημιουργία παρατηρητηρίων στην Τελ Αμπιάντ και τη Ρας αλ-Άιν, εδραιώνοντας την παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή και το μνημόνιο συνεργασίας που θα διευκολύνει την επιστροφή των προσφύγων.

Σε μία περίοδο, λοιπόν, όπου η έννοια της ειρήνης δεν βρίσκει το πραγματικό της νόημα, η «Πηγή Ειρήνης» έχει επιδεινώσει την κατάσταση στην άναρχη Συρία, διογκώνοντας την ανθρωπιστική κρίση. Η Τουρκία, πλέον, σε ρόλο διεθνούς «ειρηνοποιού» επιδιώκει να μεταβάλλει την γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής την ίδια στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποβλέπει στο να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του και να κερδίσει έδαφος στο εσωτερικό, αντικρούοντας κάθε πολιτική αμφισβήτηση στο πρόσωπό του. Μολαταύτα, τα νέα δεδομένα στο Συριακό ζήτημα αναδεικνύουν ξανά την κυρίαρχη περιφερειακή σύγκρουση των ημερών μας όπου ο ανταγωνισμός και η εκατέρωθεν επίδειξη ισχύος από όλους τους δρώντες δεν ευνοούν στο να διαφανεί, μέχρι σήμερα, κάποια οριστική λύση στο εγγύς μέλλον.

P. Wintour, (2019), Recep Tayyip Erdoğan proposes ‘safe zone’ for refugees in Syria, The Guardian. Διαθέσιμο: https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/erdogan-proposes-plan-for-refugee-safe-zone-in-syria [Ημερομηνία πρόσβασης: 2/11/2019].

R. Soylu, (2019), US and Turkey reach agreement to suspend military operation in Syria, Middle East Eye. Διαθέσιμο:https://www.middleeasteye.net/news/us-and-turkey-reach-agreement-temporarily-suspend-military-operation-syria [Ημερομηνία πρόσβασης: 1/11/2019].