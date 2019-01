Ο Φοίβος Δεληβοριάς στο «Κύτταρο» με τραγούδια του πεζοδρομίου

Θα πάρει επίσης την κιθάρα και θα τραγουδήσει The Boy, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Χατζηφραγκέτα, Αγγελάκα, Κόρε. Ύδρο., Βασίλη Νικολαϊδη, Παυλίδη και άλλους ομότεχνούς του, που επίσης ξεκινούν πεζοί και πάνε αλλού.

Συντελεστές:

Φασούλη Νεφέλη: Τραγούδι

Χριστοδούλου Κωστής: Πλήκτρα

Ντούβας Σωτήρης: Ντραμς

Yoel Soto: Μπάσο

Κώστας Παντέλης: Κιθάρες

Ηχοληψία: Γιάννης Πετρόλιας

Artwork αφίσας – φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής

Street Art Graffiti αφίσας: “No Land For The Poor” by WD

Info

Κύτταρο: Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Επικοινωνία - Κρατήσεις: 210 8224134 / 6977 641373 / info@kyttarolive.gr

Πόρτες: 21:30 - Έναρξη: 22:30

Εισιτήριο (όρθιων) : 13€ με μπύρα ή κρασί (προπώληση)

15€ με μπύρα ή κρασί (ταμείο)

Καθιστικό:

120 € φιάλη ποτού 4 άτομα, 60€ φιάλη κρασί 2 άτομα





Σημεία προπώλησης:

WIND σε όλα τα καταστήματα πανελλαδικά.

VIVA.GR: http://www.viva.gr/

Reload Stores: https://www.facebook.com/ReloadStores

Seven Spot: http://www.sevenspot.gr/

11876 Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου: http://www.11876.gr/

Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία: http://www.evripidis.gr/

Αθηνόραμα: http://www.athinorama.gr/

Viva Kiosk Συντάγματος: Καθημερινά 9:00πμ - 21:00μμ.

Viva Spot Τεχνόπολη: Δευτ - Σαβ 11:00πμ - 19:00μμ.

Yoleni’s: Δευτ - Κυρ: 12:00 - 20:00

ΚΥΤΤΑΡΟ: Ώρες - μέρες συναυλιών www.kyttarolive.gr