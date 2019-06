Ο λόγος που αγαπώ το μπάσκετ

AAron Ontiveroz/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images via Getty Images

Η συνέχεια αποτελεί ιστορία.Για 22 σερί σεζόν έχε νικηφόρο ρεκόρ παιχνιδιών (δηλ. περισσότερες νίκες από ήττες), ξεπερνώντας τον σπουδαίο Phil Jackson, για 22 σερί σεζόν αγωνίζεται ανελλιπώς στα playoffs της post-season, κατακτά 5 πρωταθλήματα με τους Spurs, αναδεικνύεται 3 χρονιές Head Coach of the Year, δημιουργεί νικηφόρα ρεκόρ ενάντια σε κάθε άλλη ομάδα του ΝΒΑ. Από φέτος, μάλιστα, φιγουράρει στην πρώτη θέση των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στο NBA (regular season και playoffs) ξεπερνώντας τον Hall of Famer Lenny Wilkens.

Γιατί αποτελεί όμως τόσο ξεχωριστή περίπτωση; Νομίζω ότι η απάντηση κρύβεται σε αυτό με το οποίο μεγάλωσε πιστεύοντας. Τη νοοτροπία του «εμείς» αντί του «εγώ». Το να πιστεύεις σε μια αρχή και να την ακολουθείς με συνέπεια σε όλες τις πτυχές της ζωής είναι κάτι δύσκολο. Ο Popovich είχε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που είτε τη λάτρευες είτε τη μισούσες, και την οποία έθεσε ως βάση της ομάδας: Ή θυσιάζεσαι ή δεν έχεις θέση στο σύνολο.

Συνεχής κυκλοφορία της μπάλας, διαρκής επικοινωνία, εύρεση σε κάθε επίθεση της αποδοτικότερης λύσης, μειωμένος ατομικισμός και σκληρή ομαδική άμυνα αποτελούν μερικές από τις βασικές αρχές που συνθέτουν το παιχνίδι του. «Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Εάν δε μπορείς να κάνεις πράγματα με τον δικό μας τρόπο απλά δε παίρνεις χρόνο εδώ (San Antonio) και δε μας νοιάζει καθόλου ποιος είσαι..», είχε δηλώσει ο ίδιος. Σκληρό; Nαι. Περιοριστικό; Πιθανότατα, ειδικά αν αναφερόμασταν σε κάποιον σούπερ σταρ με αδιαμφισβήτητες ικανότητες. Άδικο; Δε νομίζω. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας ταλαντούχος άχαρος ψηλός από τις Παρθένες Νήσους (βλ. Tim Duncan), ένας μικρόσωμος Γάλλος playmaker (βλ. Tony Parker) και ένας άσημος αριστερόχειρας Αργεντινός δευτέρου γύρου (βλ. Manu Ginobili) θα συνέθεταν για πάνω από μια δεκαετία ένα ακαταμάχητο Big-3, και θα οδηγούσαν τους Spurs σε τόσες ομαδικές και ατομικές διακρίσεις; Όταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας του κόσμου εν ονόματι Lebron James δηλώνει ότι σε θεωρεί τον καλύτερο όλων των εποχών και πως θα ήθελε να παίξει υπό τις οδηγίες σου νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την επιτυχία σου. Επί 22 χρόνια ποτέ δεν ζήτησε τους πιο ακριβούς free agents, δεν βγήκε σκόπιμα τελευταίος για το νούμερο 1 του draft, ούτε έθεσε ανέφικτους οικονομικά στόχους πέρα από τη λογική και τα μπάτζετ, ικανοποιώντας παράλογες απαιτήσεις. Το να θες να βελτιώνεσαι έρχεται πρώτα από όλα μέσα από τη δική σου κινητοποίηση και αυτό-παρακίνηση. Παρόλο που διέθετε ένα καλοστημένο δίκτυο scouting, δεν ήταν λίγες οι φορές που ταξίδεψε ο ίδιος σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου στην αναζήτηση των καλύτερων κομματιών για το ελκυστικό παζλ μπασκετικής νοημοσύνης που διαμόρφωνε και παρουσίαζε κάθε χρόνο. Το να μπορέσεις να πάρεις τον πιο πολύ-διαφημισμένο κολεγιακό παίχτη δεν είναι κάτι το τρομερό. Το να μπορείς να καυχιέσαι ότι ανακάλυψες χρυσό εκεί που οι άλλοι είδαν άνθρακα, είναι κάτι ξεχωριστό.