Ο Ρ. Ρ. Μάρτιν αποκάλυψε την πρώτη έμπνευση που αργότερα τον οδήγησε στη δημιουργία του «Game of Thrones»

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ από πού εμπνεύστηκε ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν τους Σταρκ, τους Λάνιστερ και τους Ταργκάριεν; Ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα του Μάρτιν για τη μετέπειτα δημιουργία των φανταστικών κόσμων και χαρακτήρων;

Ο Μάρτιν βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στην εκπομπή του Στήβεν Κολμπέρ, «The Late Show With Stephen Colbert» για να προωθήσει το νέο του ιστορικό βιβλίο «Fire And Blood». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ρ. Ρ. Μάρτιν μίλησε για τα βιβλία που διάβαζε ως παιδί και τον ενέπνευσαν. Χωρίς να προκαλεί έκπληξη, οι δυο τους συζήτησαν αρκετά για τη σειρά βιβλίων του Τόλκιν, «The Lord of the Rings».

Ωστόσο, η πρώτη έμπνευση που αποτέλεσε κίνητρο για τον Μάρτιν να ξεκινήσει το γράψιμο ήταν οι χελώνες που είχε στο πατρικό του στο Νιου Τζέρσει. Ο ίδιος είπε ότι τις κρατούσε σε ενα μπολ με ένα κάστρο, αλλά δυστυχώς δεν επέζησαν. «Τις τάιζα φαγητό για χελώνες και πίστευα ότι τα έκανα όλα σωστά. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί πέθαναν».

Έκτοτε, ο Μάρτιν γράφει ότι από τη στιγμή που το λάθος δεν ήταν δικό του, δημιούργησε μια ιστορία με θέμα γιατί οι χελώνες έχασαν τη ζωή τους. «Στο μυαλό μου αποφάσισα ότι ανταγωνίζονταν για το θρόνο των χελώνων. Σκότωναν η μια την άλλη με στόχο να καθορίσουν ποιος θα ήταν ο βασιλιάς των χελώνων».

Τότε ο Κολμπέρ γέλασε.

«Αυτή ήταν η πρώτη μου φαντασία, ”το κάστρο των χελώνων”», είπε ο συγγραφέας. «Ήταν ο πρόγονος του Game of Thrones πολλά χρόνια πίσω».