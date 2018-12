Ο Τραμπ αποσύρει στρατεύματα και από το Αφγανιστάν

Associated Press

Associated Press

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να αποσύρει έναν «σημαντικό» αριθμό των στρατιωτικών των ΗΠΑ που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησής του την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματα της χώρας του από τη Συρία.

«Η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει μια σημαντική ανάκληση» στρατιωτικών από το Αφγανιστάν, είπε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων The Wall Street Journal και The New York Times, η απόφαση αυτή αφορά περίπου 7.000 από τους 14.000 αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι ανεπτυγμένοι στο Αφγανιστάν.

Άλλη πηγή ανέφερε πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου έχει «χάσει τελείως την υπομονή του» με τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και φέρεται να είπε κατ′ ιδίαν σε Ρεπουμπλικάνο παράγοντα πρόσφατα κάτι του τύπου «τι κάνουμε εκεί, είμαστε τόσα χρόνια εκεί».

Οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν τόσο στην αποστολή του NATO με σκοπό την υποστήριξη των αφγανικών δυνάμεων, όσο και στις χωριστές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας που διεξάγει η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ πήρε την απόφαση αυτή την Τρίτη, είπε ο αξιωματούχος, την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία.

Ανακοίνωση που οδήγησε την Πέμπτη τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις να παραιτηθεί, επικαλούμενος τη διαφωνία του με την πολιτική του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Οι δύο αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ίσως έχουν μείζονες γεωπολιτικές επιπτώσεις για τις περιοχές που αφορούν.

Πάνω από 2.400 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, η αμερικανική εμπλοκή στον οποίο άρχισε πριν από 17 χρόνια, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι Ταλιμπάν ενισχύθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον η κυβέρνηση στην Καμπούλ ελέγχει μόλις το 56% της επικράτειας, από το 72% πριν από τρία χρόνια, σύμφωνα με μια αμερικανική κυβερνητική έκθεση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ