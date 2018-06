«Όχι, όχι φίλε μου»: Οπαδός φιλάει άνδρα δημοσιογράφο της ΕΡΤ «στον αέρα»

Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών αθλητικογράφων στον τηλεοπτικό «αέρα» από οπαδούς, το οποίο φαίνεται να παρατηρείται έντονα στο φετινό Μουντιάλ- αλλά, όπως προκύπτει, δεν γλιτώνουν ούτε οι άνδρες.

«Στόχος», επί της προκειμένης ήταν δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Ιωσήφ Νικολάου, ο οποίος παρά το «όχι, όχι φίλε μου» (no, no my friend), «εισέπραξε» ένα, κατά τα άλλα, τρυφερό φιλί από έναν οπαδό που βρισκόταν εκεί γύρω.

«Να ήτανε γυναίκα βρε παιδιά να την αφήναμε» λέει ο Έλληνας δημοσιογράφος, λίγο πριν συνεχίσει να δίνει το ρεπορτάζ.