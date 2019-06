Ούριος άνεμος έπνευσε στο 5ο Greek Maritime Golf Event

Η ναυτιλιακή κοινότητα, «αγκάλιασε» τον καλό σκοπό της διοργάνωσης και στήριξε έμπρακτα την ένωση «Μαζί για το Παιδί» με δύο τρόπους: α) Κατά την διάρκεια του αγώνα shotgun scramble, που διεξήχθη, οι παίκτες του τουρνουά είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν το ποσό που επιθυμούσαν αγοράζοντας επιπλέον προσπάθειες, στην τρύπα 10 του The Dunes Course. β) Κατά την διάρκεια της βραδιάς απονομής των βραβείων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν αντίστοιχα με το ποσό που επιθυμούσαν. Το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε η διοργάνωση και θα διατεθεί στην Ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων «Μαζί για το Παιδί» έφτασε τα 6.325 ευρώ.

Η διοργάνωση είχε φροντίσει αντίστοιχα και για τους μη συμμετέχοντες στο τουρνουά, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με παράλληλες δράσεις. Συγκεκριμένα, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ και να λάβουν μέρος στο putting competition στο The Dunes Course. Αντίστοιχα, οι λάτρεις της φύσης και της ιστορίας, ακολούθησαν την ξενάγηση που έγινε στο πανέμορφο ενετικό φρούριο Νιόκαστρο της Πύλου.

Η δράση ξεκίνησετο Σάββατο 8 Ιουνίου, το πρωί, με τους συμμετέχοντες να διαγωνίζονται τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble στο The Dunes Course.

Οι ομάδες του “Greek Maritime Golf Event”, αποτελούμενες από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας (τέσσερα άτομα ανά ομάδα), απόλαυσαν το παιχνίδι και τις ιδανικές καλοκαιρινές συνθήκες στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Σορώτου, Καραμπάτσου, Χρουσαλά και Emanuel. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Harvey, Robertson, Πολέμη, Malyan, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Κρητικού, Hutton, Βωβού, Vezhlivtsev. Στις λοιπές κατηγορίες, δόθηκαν τρία ειδικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρτίνος κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin”, ο κ. Κούστας το βραβείο “Longest Drive” και η κα. Jones το βραβείο “Putting Competition Winner”.

Platinum Sponsorτηςδιοργάνωσηςήτανη The Marshall Islands Registry IRI.

Golden Sponsorsήτανοι Mainline Shipping Company, Onego Shipping Company και Jotun Hellas.

Silver Sponsorsήτανοι Ross Shipbrokers, Swift Marine και Arrow Hellas.

Official Travel Partnerήτανη Marine Tours και Official Airline η Qatar Airways.

Official Timekeeperτηςδιοργάνωσηςήτανη Piaget, ενώ Official Car Partner ηΣπανόςΑΕ - Jaguar Land Rover.

Official Soft Drinkήταντα Loux plus ’n light και Welcome Cocktail Sponsor το METAXA.

Official Supporters τηςδιοργάνωσηςήτανοι Spanopoulos Group, Ποσειδωνία, Handy Chart, The Westin Resort Costa Navarino, Pylos Poems, Aegean Naturals AKTAIA Sea Crystals, Sealink Navigation, La Roche-Posay Anthelios Mist, Mykonos Luxury, Ergon, Karalis Beach Hotel, ΆθηΡόδι, Νέστωρ, Δημιουργίες, Boo Productions καιΙ. Χαρακτινιώτης & Συνεργάτες.

Το 5ο“Greek Maritime Golf Event” ολοκληρώθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου, το πρωί, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν προαιρετικά μέρος στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) στο The Bay Course.

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Πολέμη, Malyan. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Harvey, Robertson ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Κούστα, Vezhlivtsev. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο κ. Smeulders κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” και ο κ. Κούστας το βραβείο “Longest Drive”.

Το 5ο«Greek Maritime Golf Event», διοργανώθηκε από την Golf Events 18 αποκλειστικά για διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Την αθλητική παραγωγή της διοργάνωσης ανέλαβε η Active Media που εξειδικεύεται στο χώρο του γκολφ.