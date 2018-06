Οι 25 καλύτερες ταινίες τρόμου που έχουν γυριστεί ποτέ. Η απόλυτη λίστα για λάτρεις και αρχάριους

Με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον για το «Ηereditary», έχει ξεκινήσει πάντως και μια μεγάλη συζήτηση για τις χαμηλής ποιότητας ταινίες του είδους που έχουμε δει στα τελευταία χρόνια ενώ δίνουν και παίρνουν οι λίστες με τις «καλύτερες ever ταινίες τρόμου». Βλέπετε όταν το παρόν δεν ικανοποιεί οι fans αναγκαστικά θα αναζητήσουν τη...δόση τους στο παρελθόν.

16. The Addiction (Abel Ferrara, 1995)

17. Get Out (Jordan Peele, 2017)

19. It Follows (David Robert Mitchell, 2014)

21. Night of the Living Dead (George A Romero, 1968)

22. The Blair Witch Project (Daniel Myrick and Eduardo Sánchez, 1999)

23. The Funhouse (Tobe Hooper, 1981)

14. Peeping Tom (Michael Powell, 1959)

13. The Wicker Man (Robin Hardy, 1973)

12. Eyes Without a Face (Georges Franju, 1960)

11. Carrie (Brian de Palma, 1976)

10. The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)

9. The Babadook (Jennifer Kent, 2014)

8 The Shining (Stanley Kubrick, 1980)