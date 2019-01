whitemay via Getty Images

whitemay via Getty Images Ο Διομήδης επιτίθεται στον Άρη: Απεικόνιση σκηνής από την Ιλιάδα

Heritage Images via Getty Images

Heritage Images via Getty Images

Το ζήτημα αυτό είναι ταυτόχρονα ιστορικό και φιλοσοφικό- και αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου «Θεομαχία: Η Αθεΐα στον Αρχαίο Κόσμο» που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Polaris(«Battling the Gods: Atheism in the Ancient World») του Τιμ Γουΐτμαρς, καθηγητή στην Έδρα Ελληνικού Πολιτισμού Α. Γ. Λεβέντη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, αντικείμενο της έρευνας του οποίου αποτελεί η αρχαιοελληνική γραμματεία, κυρίως της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, και συγγραφέα σειράς βιβλίων. Πρόκειται στην ουσία για ένα είδος αρχαιολογίας του σκεπτικισμού απέναντι στη θρησκεία- μια «προσπάθεια ανασκαφής» προς αναζήτηση των αρχαίων ριζών της αθεΐας, μετά από αιώνες κυριαρχίας του χριστιανισμού, αλλά και της μετέπειτα (εσφαλμένης) αντίληψης πως οι Ευρωπαίοι του 18ου αιώνα ήταν οι πρώτοι που εναντιώθηκαν στους θεούς.