Οι Cure ετοιμάζουν νέο άλμπουμ, δέκα χρόνια μετά το τελευταίο

Ο Ρόμπερτ Σμιθ, τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος «The Cure», ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός επερχόμενου άλμπουμ που θα βρίσκεται διαθέσιμο πολύ σύντομα.

Σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό «SiriusXM», ο Σμιθ επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του νέου δίσκου. «Βλέπωντας όλα αυτά τα νέα συγκροτήματα. Έχω ακούσει μερικές από τις μπάντες, τις έχω γνωρίσει και αυτό με ενέπνευσε στο να δημιουργήσω νέο υλικό», είπε ο Σμιθ. «Οπότε ναι, σε περίπου έξι εβδομάδες θα έχουμε ολοκληρώσει το άλμπουμ, το οποίο θα είναι το πρώτο μετά από μια δεκαετία που πέρασε από την τελευταία δισκογραφική δουλειά. Είμαστε ενθουσιασμένοι».

Ο Σμιθ δεν αποκάλυψε κάποια ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας ή τον τίτλο του νέου άλμπουμ. Η νέα δουλειά θα είναι η πρώτη μετά το «4:13 Dream» που κυκλοφόρησε το 2008.

Τα νέα έρχονται μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Rock and Roll Hall of Fame στην οποία θα ενταχθεί το δημοφιλές συγκρότημα. Η 34η τελετή Rock & Roll Hall of Fame θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019 στη Νέα Υόρκη.

Οι Cure θα εμφανιστούν στην Αθήνα για μια συναυλία, στις 17 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο του Eject Festival.