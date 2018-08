Οι ηλικιωμένοι χεβιμεταλάδες που πήδηξαν από το παράθυρο για να πάνε στο Φεστιβάλ

Gina Wetzler via Getty Images

Το Wacken Open Air είναι ένα θρυλικό, τετραήμερο Φεστιβάλ Μέταλ, το οποίο

γίνεται εδώ και 29 χρόνια. Ανάμεσα στις φετεινές συμμετοχές ήταν μεγάλα ονόματα του χώρου όπως οι Judas Priest, Danzig,Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo και Eskimo Callboy. To Φεστιβάλ είναι επίσης γνωστό για τις λασπομαχίες του, αλλά ο φετεινός καύσωνας άλλαξε τα δεδομένα και οι αρχές είχαν λάβει μέτρα για πρόληψη πυρκαγιών και υψηλή συγκέντρωση σκόνης.