Συνολικά, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 40 διαδρομές που συνδέουν την Κίνα με την Ευρώπη, πολλές εξ αυτών, όμως, φαίνεται να είναι οικονομικά ασύμφορες λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο το εμπορίου και το κόστος μεταφοράς. Οι διαδρομές διενεργούνται χάρη στις επιχορηγήσεις που παρέχει η κινεζική κυβέρνηση. Για την μεταφορά κάθε εμπορευματοκιβωτίου παρέχει 3.500-4.000$. Αντίθετα, οι θαλάσσιες μεταφορές, μολονότι είναι πιο αργές, είναι πιο επικερδείς, αφού φέρουν σχεδόν το μισό κόστος. Εντούτοις, η Κίνα φαίνεται να παραβλέπει τα υψηλό αυτό κόστος, προσβλέποντας στα πολιτικά οφέλη που ενδεχομένως θα της αποφέρει η παρουσία της σε όλους αυτούς τους γεωγραφικούς χώρους.

Από την άλλη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λαμβάνονται πρωτοβουλίες και εκ μέρους των Ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με σχέδια του BRI. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί το «Connectivity Platform for EU- China Cooperation on Infrastructure and Transport» εκ μέρους της ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοια δράσης είναι το «FivePortsAlliance», που αποτελεί μεγάλο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων στη βόρεια Αδριατική και αφορά σε λιμάνια της Ιταλία, της Σλοβενίας και της Κροατίας.

Πρωταρχικής σημασίας μεταξύ των κινεζικών επενδύσεων κρίνονται: α) το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο στοχεύει να χρησιμοποιήσει ως περιφερειακό κέντρο μεταφορών και ως σημείο κλειδί για την είσοδο στην Ευρώπη, β) το «Land- SeaExpressRoute» μεταξύ Ελλάδας και κεντρικής Ευρώπης, γ) οι σιδηροδρομικοί κόμβοι στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, δ) ο σιδηρόδρομος Βελιγράδι- Βουδαπέστη, ε) τα λιμάνια στις Βαλτικές χώρες, στ) η Μαδρίτη ως τελικός προορισμός της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής υπηρεσίας Κίνας-Ευρώπης και, ζ) οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη Γερμανία .

Επιπρόσθετα, καθοριστική σημασία αναμένεται, πλέον, να διαδραματίσει η Ιταλία, έπειτα από το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με την Κίνα στις 23 του Μάρτη. Η Ιταλία έγινε το πρώτο κράτος των G7 που συμμετέχει στον κινεζικό «δρόμο του Μεταξίου» και βάσει της συμφωνίας αυτής η Κίνα θα ελέγχει 4 ιταλικά λιμάνια, βορειοδυτικά, το λιμάνι της Γένοβας- το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας-, νότια, το λιμάνι του Παλέρμο και, στη βόρεια Αδριατική, τα λιμάνια της Τεργέστης και της Ραβένας. Ειδικά τα δύο λιμάνια στη Γένοβα και την Τεργέστη θα διαδραματίσουν ρόλο τερματικών στην Ευρώπη. Ενώ, η Τεργέστη πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ψηλά στην κινεζική ατζέντα διότι συνδέει την Μεσόγειο με χώρες όπως, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία και Σερβία- χώρες στις οποίες το Πεκίνο επιδιώκει να κυριαρχήσει. Για το λόγο αυτό, δύναται να αποτελέσει τον πιο σημαντικό τερματικό σε όλη την Ευρώπη για την Κίνα.

Είναι γεγονός ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών και της συνεργασίας που έχει συνάψει η Κίνα με ευρωπαϊκά κράτη, προκύπτουν αμοιβαία οφέλη και έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ανταλλαγής μεταξύ των μέσων επικοινωνίας, των επιχειρήσεων, στην υψηλή εκπαίδευση και σε ινστιτούτα ερευνών. Συγχρόνως, διαπιστώνεται αύξηση των κεφαλαιακών επενδύσεων, ενίσχυση της εξωτερικής ζήτησης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας χάρη στα χαμηλότερα κόστη μεταφοράς και τα συναλλακτικά κόστη, καθώς και αναβαθμισμένες υποδομές.

Από την άλλη, είναι επίσης γεγονός ότι- ιδιαίτερα στην πλατφόρμα 16+1- η Κίνα συνεργάζεται εκτός του πλαισίου της ΕΕ, δημιουργώντας δεσμεύσεις στα κράτη αυτά και αυξάνοντας έτσι την επιρροή στην πολιτική αυτών. Το παρόν πολιτικό και κανονιστικό περιβάλλον των χωρών αυτών φαίνεται πιο ευνοϊκό προς την Κίνα- σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη- καθότι οι χώρες αυτές έχουν ανάγκη σε χρηματοδότηση και υποδομές. Συνεπώς, τείνει να συνάπτει ωφέλιμες συμφωνίες με δημοσιονομικά άπορες κυβερνήσεις εκμεταλλευόμενη τις αδύναμες οικονομίες τους, όπως στην περίπτωση του λιμανιού του Πειραιά για την Ελλάδα.

Έπειτα από τις συμφωνίες αυτές πολλές στρατηγικές υποδομές περνάνε στον έλεγχο της Κίνας είτε βάσει των συμβάσεων είτε εξ ανάγκης, όταν τα κράτη- ιδίως στην Ασία ή την Αφρική- αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δανειακές οφειλές τους στην Κίνα, παραχωρούν τις εθνικές τους υποδομές (βλ. περίπτωση Σρι Λάνκα).

Στη συνέχεια, προκύπτει το ερώτημα σε τι βαθμό επηρεάζει η Κίνα τις πολιτικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών κρατών που συνεργάζεται. Τον Ιούνη του 2017 η Ελλάδα έθεσε φραγμό στη δήλωση της ΕΕ στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα- για πρώτη φορά στην ιστορία (!)- που ασκούσε κριτική στην Κίνα αναφορικά με το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Μάρτη του ’17 η Ουγγαρία, ομοίως, αρνήθηκε να υπογράψει κοινή επιστολή καταγγελίας για βασανιστήρια δικηγόρων κρατουμένων στην Κίνα, ενώ τον Ιούλιο του ’16 Ουγγαρία και Ελλάδα ήταν κατά κάθε αναφοράς προς την Κίνα σε δήλωση της ΕΕ αναφορικά με την απόφαση του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης για την Υπόθεση της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Σίγουρα, η αλλαγή στάσης των χωρών αυτών απέναντι στην Κίνα στα διεθνή φόρα δεν είναι άσχετη με τις εμπορικές σχέσεις που έχουν συνάψει, εντούτοις, θα ήταν υπερβολή και είναι αμφίβολο το κατά πόσο υπάρχει αιτιώδης σχέση στη σύναψη σχέσεων με την Κίνα και στην έμμεση αλλαγή στάσης τους. Αδιαμφισβήτητα, οι χώρες έχουν λάβει υπόψη τις διμερείς συμφωνίες, η συμπεριφορά τους, όμως, διενεργείται με γνώμονα περισσότερο το εθνικό συμφέρον και την εθνική στρατηγική, παρά μια κινεζική μόχλευση και επιρροή.

Έτσι, σε σχέση με το ερώτημα αν η Κίνα ασκεί μόχλευση επί των κρατών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου η απάντηση να είναι καταφατική, θα πρέπειπρωτίστως η Κίνα να έχει την ικανότητα να αποσύρει αγαθά που τα υπόλοιπα μέρη έχουν ανάγκη, δεύτερο, να έχει τη στρατηγική πρόθεση να το κάνει και, τρίτο, να ενεργεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο που θα επέτρεπε την υποκίνηση να λάβει χώρα. Εντούτοις, δεδομένου ότι, ακόμα, δεν παρέχει τα ζωτικά οικονομικά, πολιτικά και οφέλη ασφάλειας ούτε έχει αναπτύξει ένα κανονιστικό πλαίσιο στη βάση δικών της ιδεών, αξιών και θεσμών- μέσω των οποίων θα προωθεί την ήπια ισχύ της- ένα κινεζικό μοντέλο ζωής, το οποίο θα αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση για την κάθε πολιτική πράξη, δεν δύναται να ειπωθεί ότι ασκεί την καθοριστική επιρροή στις επιλογές των κρατών αυτών. Τα ευρωπαϊκά κράτη- ακόμα και τα μη μέλη της ΕΕ- ελκύονται ακόμη από τις ιδέες και τους θεσμούς της Δύσης- το δυτικό πρότυπο ζωής- και επιθυμούν να οργανώνονται πολιτικά στη βάση αυτή.

Συνεπώς, είναι πιο σωστό να ειπωθεί ότι η συνεργασία με την Κίνα φαίνεται συμβατή για τα κράτη αυτά με την ιδιότητά τους ως κράτη μέλη της Ένωσης- ή δυνάμει μέλη- και όχι ως μια εναλλακτική αυτού. Και αυτό, παρά την διαιρεμένη στάση που έχουν επιδείξει τα κράτη της ΕΕ, αποτελεί και μια απάντηση για τους φόβους της Ευρώπης αναφορικά με την κινεζική διείσδυση. Είναι μάλλον μια λειτουργική παρά μια πρόκληση που απειλεί τα θεμέλια της Ένωσης.

Συγχρόνως, τρεις προκλήσεις παραμένουν για την Κίνα και επισκιάζουν το εγχείρημα του BRI:

Συμπερασματικά, είναι εύλογο να τεθούν τα εξής ερωτήματα: ποια θα είναι η σημασία και η επιρροή του «BeltandRoadInitiative» στην Ευρώπη και στον κόσμο; Δύναται να διαδραματίσει τον ρόλο του σχεδίου Marshall των ΗΠΑ; Είναι εν τέλει ένα σχέδιο που μέλλεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον κόσμο και δη να απειλήσει τις υφιστάμενες πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές δομές (statusquo) και την αμερικανική πρωτοκαθεδρία ή είναι δυνατό να είναι συμβατή με αυτήν; Σίγουρα, η ιστορία είναι ο γνωμικός που θα δώσει τις αδιάψευστες απαντήσεις σε σχέση με την άνοδο της Κίνας, τις προεκτάσεις αυτής και τους περιορισμούς της.

Η πορεία είναι κυρίως μίας κατεύθυνσης, ήτοι από Κίνα προς Ευρώπη, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στην Κίνα είναι εκ των πραγμάτων αρκετά χαμηλότερες εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης από μεριάς Κίνας, των απαγορεύσεων της Ρωσίας για μεταφορά

ευρωπαϊκών αγαθών στο έδαφός της είτε εξαιτίας των εμπορικών φραγμών που θέτει η ίδια η Κίνα.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η Κίνα έχει συνάψει συνεργασία με τις δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες σε projects του BRI και σε τρίτες χώρες- πλην Ευρώπης- στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Με τη Γαλλία, για παράδειγμα, συνεργάζεται στη γαλλόφωνη Αφρική, με την Ισπανία στις ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής, με την Πορτογαλία σε πορτογαλόφωνες χώρες της Αφρικής και τη Βραζιλία.

B λ. Η Ελλάδα έγινε το νέο μέλος της εν λόγω πρωτοβουλίας συμμετέχοντας στην τελευταία σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο στις 27 Απριλίου, καθιστώντας πλέον την πλατφόρμα σε «17+1». Η χώρα αποσκοπεί, βεβαίως σε διπλωματικά και οικονομικά οφέλη.λ. στο