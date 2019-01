Οι σπουδαίοι που έφυγαν από την ζωή το 2018

Η ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτρια πέθανε στα 75 της, τον Δεκέμβριο. Είχε σκηνοθετήσει τις ταινίες Big (με τον Τομ Χανκς) και το -φεμινιστικό- A League of their own (με τον Τομ Χανκς πάλι, και την Μαντόνα).

Τζορτζ Μπους