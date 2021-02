Οι τίτλοι που δεν πρέπει με τίποτα να λείπουν από το... οπλοστάσιό σου

Video games θα βρεις πολλά -γεμάτη είναι η αγορά από δαύτα. Το ερώτημα είναι ποια απ’ αυτά θα πρέπει να πάρουν… προτεραιότητα στη λίστα σου. Τι θα έλεγες λοιπόν να βλέπαμε τα καλύτερα παιχνίδια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, εκείνους τους τίτλους που θα πρέπει να απολαύσεις το συντομότερο δυνατόν αν θες να λέγεσαι gamer; Εμείς κάναμε όλη τη δύσκολη δουλειά, διαλέγοντας την «αφρόκρεμα» του gaming. Σειρά σου να την «περιποιηθείς» τώρα, τίτλο προς τίτλο…

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5, PS4)

Το καλό έγινε καλύτερο με την Insomniac να πατά επάνω στη δοκιμασμένη συνταγή του Marvel’s Spider-Man, σερβίροντάς μας το sequel του. Το Miles Morales αφορά τις περιπέτειες του ομώνυμου ήρωα ο οποίος αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο του Peter Parker. Αν έχεις παίξει το πρώτο παιχνίδι, τότε λίγο-πολύ ξέρεις τι να περιμένεις: ο χειρισμός είναι θεσπέσιος με τον τίτλο να προσφέρει μία από τις πλέον ευχάριστες και διασκεδαστικές εμπειρίες πλοήγησης στον χάρτη. Μιλώντας γι’ αυτόν, η Νέα Υόρκη βρίσκεται… στο πιάτο σου στη ρεαλιστικότερη ίσως ψηφιακή της εκδοχή. Με δυο λέξεις, το Miles Morales είναι η καλύτερη ταινία Spider-Man που… έχεις παίξει!

Assassin’s Creed Valhalla (P55, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC)

Μία από τις πλέον εντυπωσιακές κυκλοφορίες του 2020, το Assassin’s Creed Valhalla μας διηγείται μια ιστορία με πολύ αίμα, βία και Βίκινγκ. Πρόκειται για έναν τίτλο στο πλαίσιο της πλέον αναγνωρίσιμης σειράς της Ubisoft με gameplay που στηρίζεται στο κόνσεπτ των δύο προηγούμενων κυκλοφοριών του franchise, Origins και Odyssey. Η εξερεύνηση έχει εμπλουτιστεί με αρκετά στοιχεία role-playing και ανάπτυξης χαρακτήρα, ο χάρτης είναι γιγαντιαίων διαστάσεων και γεμάτος με κάθε λογής αποστολές, collectables και τυχαία περιστατικά ενώ την ίδια στιγμή σενάριο και πλοκή παραπέμπουν σε σεζόν της σειράς Vikings. Δωσ’ του μια ευκαιρία και δε θα σε απογοητεύσει.

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Το «παιχνίδι του lockdown» όπως έγινε γνωστό, το Animal Crossing: New Horizons κράτησε συντροφιά σε δεκάδες εκατομμύρια κόσμου τις δύσκολες στιγμές του 2020 και εδώ που τα λέμε, πώς να μην το κάνει; Έχει, βλέπεις, την ικανότητα να σε ταξιδεύει στον χαριτωμένο του κόσμο, μακριά από τις σκοτούρες και τα προβλήματα του πραγματικού, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κάνεις αυτό που σ’ αρέσει περισσότερο. Το εντυπωσιακά ανοιχτό του gameplay προσφέρει τεράστια ελευθερία κινήσεων στον παίκτη, ο οποίος μπορεί να πλάσει το παιχνίδι όπως εκείνος επιθυμεί. Σε αυτό πρόσθεσε και τα προαιρετικά social στοιχεία και έχεις ένα πραγματικό system seller για το Switch.

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One, PC)

Τι κι αν κυκλοφόρησε το -ήδη μακρινό- 2018; Το Red Dead Redemption 2 είναι ένα από τα καλύτερα action adventures που θα βρεις αυτή τη στιγμή στην αγορά ανεξαρτήτως πλατφόρμας και παράλληλα το καλύτερο παιχνίδι γουέστερν που κυκλοφόρησε ποτέ. Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η Rockstar η οποία μας διηγείται τις περιπέτειες του Arthur Morgan με τρόπο τέτοιο που είναι αδύνατον να μη νιώσεις σαν άλλος Clint Eastwood ενώ καλπάζεις στα βουνά και τις κοιλάδες της άγριας δύσης. Στόρι και πλοκή είναι μοναδικά, με τον ολοζώντανο κόσμο του παιχνιδιού να θεωρείται από τους καλύτερους που έχουμε δει στο gaming γενικότερα. Όταν με το καλό τελειώσεις με το single player τμήμα του, σε περιμένει το online.

Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Το Super Mario 3D All-Stars αποτελεί μία μίνι συλλογή που κάθε κάτοχος Switch «οφείλει» να έχει στην κατοχή του. Κυκλοφόρησε με αφορμή τα 35 χρόνια του franchise του Super Mario και αποτελείται από τρεις τίτλους (Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy), άπατες HD εκδόσεις των αρχικών. Είναι ό,τι πρέπει τόσο αν δεν έχεις προλάβει την εποχή των Nintendo 64, GameCube ή/και Wii, όσο κι αν απλά θες να ξαναζήσεις τη μαγεία των τριών αυτών -εξαιρετικών- παιχνιδιών. Και οι τρεις τίτλοι διαθέτουν πλέον υποστήριξη Joy-Con και λειτουργία δόνησης, ενώ τρέχουν σε υψηλότερες αναλύσεις (τουλάχιστον 720p) απ’ ό,τι οι αρχικές εκδόσεις.

The Last of Us Part II (PS4)

Το κατά πολλούς καλύτερο παιχνίδι του 2020 δε γίνεται να λείπει από τη συλλογή σου. Ένα πραγματικό αριστούργημα από κάθε άποψη, ο τίτλος της Naughty Dog θα σε κρατήσει δέσμιο στον αρρωστημένα όμορφο κόσμο του. Οι καλοσχεδιασμένες τοποθεσίες σε συνδυασμό με τις οσκαρικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών θα σου χαρίσουν δυνατές στιγμές, ακόμα κι εκεί που δεν το περιμένεις ενώ την ίδια στιγμή, μάχες και εξερεύνηση εναλλάσσονται με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Όσο για την πλοκή του, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Το The Last of Us Part II τολμά για πρώτη φορά στα χρονικά του gaming να διηγηθεί μια ιστορία με έναν πανέξυπνο τρόπο που εν τέλει αποτελεί και τη μεγάλη του «νίκη». Άχαστο.

Immortals Fenyx Rising (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Ήρθε από το πουθενά και μας έκλεψε την καρδιά στο φινάλε του 2020. Το Immortals Fenyx Rising ήταν ίσως η λιγότερο προβεβλημένη κυκλοφορία της Ubisoft τους τελευταίους μήνες κι όμως αποτελεί έναν τίτλο με εξαιρετικές αξίες παραγωγής, ικανό να προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Αντλεί τη θεματολογία του από την ελληνική μυθολογία με τα γεγονότα του να διαδραματίζονται σε έναν απολαυστικό, ανοιχτό κόσμο. H προοπτική είναι τρίτου προσώπου με το gameplay του να προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων στον παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος να εξερευνήσει κάθε τοποθεσία από την αρχή. Το Immortals Fenyx Rising ενθουσίασε Τύπο και κοινό και έχει λόγο γι’ αυτό. Μην το χάσεις.

Demon’s Souls (PS5)

Ίσως ό,τι καλύτερο έχει να μας προσφέρει η νέα γενιά κονσολών και παράλληλα ο βασικός λόγος για να προτιμήσει κανείς PS5. Κι όμως, το Demon’s Souls είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό remake ενός τίτλου που κυκλοφόρησε δυο γενιές και 11 χρόνια πριν. Γυαλιστερό και προσεγμένο μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας, εντυπωσιάζει με τα αψεγάδιαστα γραφικά και το ιδιαίτερο gameplay του. Ναι, είναι δύσκολο και σίγουρα δεν είναι για όλους. Αν αποφασίσεις να του αφιερωθείς όμως, θα σε ανταμείψει με μία ασύγκριτη εμπειρία εξερεύνησης και βέβαια τις γεμάτες ένταση μάχες του με αυτή την ανεπανάληπτη πλαστικότητα στις κινήσεις του ήρωα.

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC)

Ακόμα ένας τίτλος από τη FromSoftware και παράλληλα ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και τη φεουδαρχική Ιαπωνία. Το Sekiro είναι ένας πανέξυπνος συνδυασμός εξερεύνησης και μαχών με το stealth στοιχείο να παίζει κυρίαρχο ρόλο στο gameplay του. Γραφικά και ήχος συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας μία εκθαμβωτική ατμόσφαιρα που «ρουφάει» τον παίκτη από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Οι μάχες του θυμίζουν χορογραφίες χάρη στο στρωτό animation και την εξαιρετική αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτήρων. Αν και στην καρδιά του το Sekiro είναι ένας τίτλος Souls, εντούτοις είναι πολύ πιο φιλικό προς τον παίκτη ενώ ενσωματώνει και λιγότερα στοιχεία role-playing, γι’ αυτό μην το φοβηθείς.

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Series X, Xbox One, Switch, PC)