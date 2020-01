Όλα είναι "δυνατά" με τόσο ποιοτικά προϊόντα

BIO TONICS από το ένα έως το δέκα.

1. HERB’S TONIC

Τα 480 και πλέον συστατικά της Cannabis Sativa L., τα 100 περίπου της Σπιρουλίνας, τα 180 του Ιπποφαούς και τα 240 συστατικά και πλέον της Αλόης, μας κάνουν ένα σύνολο 1.000 και πλέον θρεπτικών συστατικών στη υπηρεσία του οργανισμού!

Τόνωση, ευεξία και ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Πρώτη φορά ένα φυσικό προϊόν διατροφής έχει τέτοια πληθώρα θρεπτικών συστατικών με εξαιρετικά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

2. BIO TONICS VITAMIN D3 2000iu

Η λιποδιαλυτή βιταμίνη D, «η βιταμίνη του ήλιου», θεωρείται πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και καλή λειτουργία του οργανισμού.

Η βιταμίνη D προάγει την απορρόφηση του ασβεστίου και φωσφόρου από το έντερο και την εναπόθεσή τους στα οστά, ενώ παράλληλα ελέγχει τα επίπεδά τους στο αίμα.

Χωρίς την αναγκαία ποσότητα βιταμίνης D, τα οστά γίνονται λεπτά και εύθραυστα.

Νέα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η βιταμίνη D βοηθά στην ανάπτυξη των κυττάρων καθώς και στην μείωση των φλεγμονών. Συμβάλλει στην υγιή κατάσταση των οστών και δοντιών και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

3. BIO TONICS VITAMIN B12 1000mcg

Η βιταμίνη B12 ονομάζεται επίσης κοβαλαμίνη και είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που εμπλέκεται στο μεταβολισμό κάθε κυττάρου του ανθρώπινου σώματος.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος μέσω του ρόλου της στη σύνθεση της μυελίνης και στην ωρίμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο μυελό των οστών.

Σε επίπεδα μόνο ελαφρώς χαμηλότερα από τα φυσιολογικά, μπορεί να παρατηρηθεί μια σειρά από συμπτώματα όπως κόπωση, λήθαργος, κατάθλιψη, κακή μνήμη, δύσπνοια, πονοκέφαλοι και χλωμό δέρμα !

4. BIO TONICS VITAMIN C 500mg

Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) εμπλέκεται σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού και συμβάλλει στην ισορροπία και εύρυθμη λειτουργία του.

5. SEVEN BERRIES

Βατόμουρα, μούρα, σμέουρα, κράνμπερι, φραμπουάζ, μύρτιλα και φράουλες, όλα ανήκουν στην ίδια οικογένεια και δεν προσφέρουν μόνο άρωμα και γεύση.

Τα μούρα είναι πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα, φυτοοιστρογόνα και ιχνοστοιχεία )και φυτικές ίνες και φτωχά σε θερμίδες, υδατάνθρακες και λίπος. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά τους, κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο ωφέλιμα φρούτα για την υγεία, ενώ κερδίζουν μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τις «υπέρ» τροφές.

Η παρουσία των αντιοξειδωτικών σε επαρκείς ποσότητες στον οργανισμό είναι καθοριστική για πολλές ζωτικές λειτουργίες:

6. MULTI TONIC

Η MULTI TONIC πολυβιταμίνη καλύπτει αποτελεσματικά όλες τις διατροφικές ελλείψεις που προκύπτουν από τη μη ισορροπημένη διατροφή, λόγω του έντονου και απαιτητικού τρόπου ζωής. Τα συστατικά της επαναφέρουν τον οργανισμό σε καλή φυσική κατάσταση, εξασφαλίζοντας υγεία και ζωντάνια.

Περιέχει ότι χρειάζεται για θωρακισμένο ανοσοποιητικό σύστημα, υγιές δέρμα, γερά οστά και δόντια, υγιή και λαμπερά μαλλιά και νύχια και εφοδιάζει με ενέργεια κάθε μέρα !

Τα αντιοξειδωτικά συστατικά που περιέχει το συμπλήρωμα διατροφής MULTI TONIC, όπως οι βιταμίνες Α, C και E και το φυλλικό οξύ, εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από τον κακό τρόπο ζωής και το πέρασμα του χρόνου.

7. IMMUNE’S TONIC

Θωρακίστε τον οργανισμό σας από τις ιώσεις και λοιμώξεις του οργανισμού κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες με BIOTONICS IMMUNE’S.

Τα πολύτιμα συστατικά των ΣΑΜΠΟΥΚΟ, ΡΕΙΣΙ και ΕΧΙΝΑΚΕΙΑΣ συνίστανται στις βιταμίνες (A, B, C), στα μέταλλα (ασβέστιο, κάλιο, φώσφορο), σε πλήθος φυτοχημικών ουσιών (βετουλίνη, φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες, γλυκοσίδια, τανίνες, κουερσετίνη, ρουτίνη, β-καροτίνη) και στους πολυσακχαρίτες. Οι ουσίες αυτές έχουν αντιμικροβιακή, αντιβακτηριδιακή ,αντιική και αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, ενώ στα άνθη και στα αιθέρια έλαια των βοτάνων περιέχεται σημαντική ποσότητα ελεύθερων λιπαρών οξέων που είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την καρδιαγγειακή υγεία.

8. CURCUMI PLUS PIPERINE

Ο κουρκουμάς θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μπαχαρικό στον κόσμο!

Πολλές επιστημονικές μελέτες υψηλής ποιότητας δείχνουν ότι ο κουρκουμάς έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη αναλγητική δράση, βοηθάει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, στην υγεία των αρθρώσεων και των διανοητικών λειτουργιών.

Το κύριο δραστικό συστατικό του κουρκουμά είναι η κουρκουμίνη, που όμως έχει χαμηλή απορρόφηση από τον οργανισμό και γι’ αυτό χρειάζεται το μαύρο πιπέρι!

Το μαύρο πιπέρι αυξάνει την απορρόφηση της κουρκουμίνης κατά 2000%, ενώ διαθέτει και το ίδιο αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

9. BEE’S TONIC

Το BEE’S TONIC είναι ιδανικό σε περιόδους ανάρρωσης για την τόνωση από την επίδραση εξωτερικών παραγόντων που αποδυναμώνουν τον οργανισμό.

Ο Βασιλικός πολτός είναι ένα προϊόν της μέλισσας που παράγεται από το σώμα της και αποτελεί αποκλειστική τροφή των βασιλισσών. Περιέχει μία ποικιλία μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, μαζί με ένζυμα και άλλες ουσίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση του οργανισμού.

Η Γύρη περιέχει πρωτεΐνες, λιπίδια, σάκχαρα, βιταμίνες, καροτενοειδή, πολυφαινόλες και άλλες ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση.

H Πρόπολη, που αποτελεί ασπίδα των μελισσών στις κυψέλες και τρόπο απολύμανσης από τους μικροοργανισμούς, έχει μικροβιοκτόνο, αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντισταμινική και ανοσοποιητική δράση.

10. ARTHRO TONIC

Boswellia, Γλυκοζαμίνη και MSM προάγουν την καλή λειτουργία του οργανισμού και συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων και την υγεία των αρθρώσεων.

H Boswellia είναι η ρητίνη που προέρχεται από το δέντρο Boswellia serrata. Χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουβερδική ιατρική για την αντιμετώπιση των φλεγμονών των αρθρώσεων.

Η «δουλειά» της Γλουκοζαμίνης είναι να ενισχύει τον χόνδρο ενώ ταυτόχρονα τον λιπαίνει, ώστε να παραμένει δυνατός με το πέρασμα του χρόνου και να προστατεύει τα οστά από τις τριβές.

Το MSM είναι µία οργανική µορφή του θείου και ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Ο κύριος μηχανισμός δράσης του MSM είναι η παροχή του θείου, που είναι ένα από τα κύρια συστατικά του συνδετικού ιστού.

Τα προϊόντα BIO TONICS, παράγονται από την Ελληνική Εταιρία Φυσικών Συμπληρωμάτων Διατροφής AMHES.

Θα τα βρείτε μόνο στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ