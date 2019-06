Όλα όσα έγιναν στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260 σε ένα βίντεο

Το Φεστιβάλ Αθηνών ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη και πλήθος κόσμου, κοινό, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και φίλοι του Φεστιβάλ, συναντήθηκαν στην Πειραιώς 260, για να υποδεχτούν το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος καλωσόρισε τους επισκέπτες και τους καλλιτέχνες των παραγωγών που άνοιξαν το Φεστιβάλ, δηλώντας επίσημα την έναρξή του. Μετά το Love Story της Candice Breitz, το Building hope του Μαρκ Χατζηπατέρα και την έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης που λειτουργούσαν από τις 19:00 ως αργά το βράδυ, αλλά το mural του Παύλου Τσάκωνα Two, hands, ακολούθησαν οι πρεμιέρες τριών ξεχωριστών παραστάσεων: Οι sold out Μεταμορφώσεις του Οβίδιου, από την ομάδα C. for Circus, το Γένεσις 6, 6-7 από την ανατρεπτική Angelica Liddell, αλλά και το #PUNK από τη Nora Chipaumire, που ενθουσίασε το κοινό.