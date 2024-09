Όμιλος ΔΕΗ: διεθνείς διακρίσεις από το Institutional Investor

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, αναδείχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO και παράλληλα, ο Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, και ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Ιωάννης Στέφος, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Best CFO και Best IR Professional αντίστοιχα, μεταξύ των εταιρειών Ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές (ΕΜΕΑ). Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ κέρδισε το δεύτερο βραβείο στις κατηγορίες Best Investor/Analyst Day και Best ESG Program, ενώ η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων επιβραβεύτηκε στις κατηγορίες Best IR Program και Best IR Team με το τρίτο βραβείο.