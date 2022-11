Online διαμόρφωση και παραγγελία για το νέο Ford Explorer Plug-In Hybrid

• Ηλεκτροκίνηση για 7 επιβάτες. Χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, το νέο Explorer PHEV μπορεί να ταξιδέψει έως και 48 χλμ. μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ μεταφέρει άνετα 7 άτομα.

• Χώροι και δύναμη. Με ισχύ 457hp, το Explorer PHEV είναι σε θέση να επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,0 δευτερόλεπτα. Διαθέσιμο είναι και το ειδικό πρόγραμμα Sport για βελτιωμένη οδηγική απόλαυση.

• Ενέργεια για όλους τους επιβάτες. Πέντε παροχές ρεύματος των 12 volt, τέσσερις θύρες USB και μία ασύρματη επιφάνεια φόρτισης διευκολύνουν τους επιβάτες να διατηρούν φορτισμένα εν κινήσει τα smartphone, τα tablet και άλλες συσκευές τους.

• Εύκολη ρυμούλκηση. Συνδυάζοντας την ισχύ ενός βενζινοκινητήρα με την εκείνη ενός ηλεκτροκινητήρα, το νέο Explorer PHEV μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.500 κιλά, χάρη στο πρόγραμμα λειτουργίας Tow/Haul που προσφέρει στον οδηγό απόλυτο έλεγχο και εμπιστοσύνη.

• Αναβαθμισμένο ηχοσύστημα. Το νέο Explorer PHEV διαθέτει ένα σύστημα ήχου της B&O με απόδοση 980 watt, κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας τριών ζωνών, Active Park Assist 2, Adaptive Cruise Control με Stop & Go, ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα και μόντεμ FordPass Connect.

• Εκτός δρόμου δυνατότητες. Το νέο Explorer PHEV δεν σταματά πουθενά και χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Trail, Slippery και Deep Snow/Sand μέσω του Terrain Management System , μπορεί να κινηθεί άνετα ακόμα και στις πιο δύσκολες επιφάνειες, ακόμη και στο ηλεκτρικό πρόγραμμα λειτουργίας EV Now.

• Ευκολία στάθμευσης. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος οχήματα μπορεί να αγχώνουν τον οδηγό κατά τη διαδικασία της στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία Active Park Assist 2 του νέου Explorer PHEV επιτρέπει το αυτοματοποιημένο παρκάρισμα σε παράλληλους και κάθετους χώρους στάθμευσης. Το Park-out Assist βοηθά επίσης και κατά την έξοδο από χώρους στάθμευσης.

• Υποδειγματική άνεση. Τα εμπρός καθίσματα είναι θερμαινόμενα, αεριζόμενα και διαθέτουν και ηλεκτρική ρύθμιση, ενώ εκείνα της δεύτερης σειράς είναι επίσης θερμαινόμενα. Τα καθίσματα της τρίτης σειράς μπορούν να αναδιπλωθούν ή να επανέλθουν στην αρχική τους θέση με το πάτημα ενός κουμπιού.

• Κίνηση με μηδενικούς ρύπους. Το Explorer PHEV δίνει στους οδηγούς τον απόλυτο έλεγχο της ηλεκτρικής ισχύος επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα EV Now, EV Later, EV Auto και EV Charge. Επιλέξτε πότε θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης μηδενικών εκπομπών, πότε θα εξοικονομήσετε ενέργεια για χρήση σε μεταγενέστερο χρόνο, πότε θα αφήσετε το όχημα να αποφασίσει μόνο του και πότε θα φορτίσετε την μπαταρία την ώρα που κινήστε.

• Μεγάλος χώρος φόρτωσης. Κάθε κάθισμα του νέου Explorer PHEV παρέχει περίπου 1 μέτρο χώρο μεταξύ της βάσης του και της οροφής - έτσι ακόμα και επιβάτες με ύψος μπασκετμπολίστα μπορούν να νιώσουν άνετα. Με τα πέντε πίσω καθίσματα πλήρως αναδιπλωμένα, το Explorer PHEV προσφέρει ένα χώρο φόρτωσης με χωρητικότητα έως και 2.274 λίτρα – τιμή που ισοδυναμεί με περισσότερες από 10 μπανιέρες.