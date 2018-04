Ορισμένες σκέψεις για μετά το Πάσχα: ἔθος και ήθος στην σχέση ανθρώπου και ζώου

Losey, Robert J., et al. "Canids as persons: Early Neolithic dog and wolf burials, Cis-Baikal, Siberia." Journal of Anthropological Archaeology 30.2 (2011): 174-189. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2011.01.001

Νεολιθική ταφική σκύλου από την Βαικάλη, Σιβηρία