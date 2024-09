Οργή στη Βρετανία με τα καπέλα της Βασιλικής Φρουράς - Κοστίζουν 1 εκατ. λίρες

via Associated Press

via Associated Press

Η ομάδα People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) κατ′ αρχήν τάσσεται κατά της χρήσης πραγματικής γούνας αλλά λέει ότι είναι πλέον αποτελεί οικονομικό πέρα από ηθικό ζήτημα, με 1 εκατομμύριο λίρες (1,18 εκατ. ευρώ) να δαπανώνται για τα γούνινα καπέλα τα τελευταία χρόνια.