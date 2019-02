Όσκαρ χωρίς οικοδεσπότη: Εφιάλτης ή μια ανατρεπτική βραδιά;

Σύμφωνα με το Variety, η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πάρει μια νέα, διαφορετική μορφή, στην οποία οι παραγωγοί θα επιλέξουν μια σειρά από δημοφιλή πρόσωπα που θα παρουσιάσουν τις κατηγορίες και θα ανακοινώσουν τους νικητές. Επιπλέον, η διοργάνωση αναμένεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Χαρτ με σκέτσα, ενώ θα βασιστεί σε πολλή μουσική και ερμηνείες, λόγω και των επιτυχημένων υποψήφιων ταινιών «A Star Is Born», «Bohemian Rhapsody» και «Mary Poppins Returns», σύμφωνα με πηγές κοντά στη διοργάνωση. Σε δημοσίευμά του, ο ιστότοπος The Hollywood Reporter γράφει ότι οι συντελεστές προτείνουν τους πρωταγωνιστές των ταινιών της Marvel, «Avengers», σε ένα reunion. Έτσι, δεν αποκλείεται να δούμε τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Μαρκ Ράφαλο, Τζέρεμι Ρένερ και Σάμουελ Λ. Τζάκσον επί σκηνής.

(Με πληροφορίες από τα: Vox, Variety, The New York Times, Guardian, The Hollywood Reporter, HuffPost US)