Περί NATO ο Λόγος

Το NATO ολοκλήρωσε την επέκτασή του στα Βαλκάνια με τις Αλβανία και Κροατία (2009).

Στις 19-20 Νοεμβρίου 2010, διεξήχθη η Διάσκεψη των Χωρών - Μελών του NATO στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Βασικό θέμα συζήτησης υπήρξε το δόγμα (doctrine) του NATO και πώς αυτό θα ανταποκριθεί στις αναδυόμενες προκλήσεις της εποχής, ιδιαίτερα με την εξάπλωση της τρομοκρατίας και των ασύμμετρων απειλών και με δεδομένο τη βελτίωση των σχέσεων με την Ρωσία. Το τελευταίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη σχετική Διακήρυξη που δημοσιεύεται στην επίσημη Ιστοσελίδα του NATO. Χαρακτηριστικά είναι τα χωρία που ακολουθούν:

“...invited Russia to deepen its cooperation with us on the areas where we have common interests;”,

“NATO-Russia cooperation is of strategic importance...”,

“...we are determined to build a lasting and inclusive peace, together with Russia...”

“We are actively pursuing cooperation with Russia on missile defence, including through the resumption of theatre missile defence exercises.”

“Our dialogue and cooperation with Russia also help us to resolve differences by building trust, mutual confidence, transparency, predictability and mutual understanding.”