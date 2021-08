Πέθανε 70 ετών ο Ντένις Τόμας, ιδρυτικό μέλος των Kool & the Gang

Mark Sagliocco via Getty Images Οι (από αριστερά) Ντένις Τόμας, Τζορτζ Μπράουν, Ρόμπερτ και Ρόναλντ Μπελ των Kool & the Gang to 2018 σε απονομή βραβείων στην Νέα Υόρκη.

Bobby Bank via Getty Images Ο Ντένις Τόμας (δεξιά) κι ο Τζορτζ Μπράουν του συγκροτήματοις of Kool & The Gang στο Hall Of Fame του Νιου Τζέρσεϊ.