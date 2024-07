Πέθανε η 61χρονη σύντροφος του 94χρονου, Κλιντ Ιστγουντ, Κριστίνα Σαντέρα

Jason LaVeris via Getty Images

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν εκείνη εργαζόταν στο ξενοδοχείο και εστιατόριο του Ιστγουντ Mission Ranch in Carmel-by-the-Sea της Καλιφόρνια.

Συνόδευσε τον Ιστγουντ στα Όσκαρ όταν ο 94χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν υποψήφιος για έξι Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων ταινιών για τα Sully (2016), The Mule (2018), The 15:17 to Paris (2018) και Richard Jewell (2019).